ضبط 12 شخصا بتهمة ارتكاب جرائم سرقات بمناطق متفرقة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 12 شخصا بتهمة ارتكاب أعمال سرقات بمناطق متفرقة من العاصمة.



البداية كانت عندما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الأزبكية لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.



كما تم ضبط سائق لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع الاستيلاء على البطاقات البنكية الخاصة بكبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى بدعوى مساعدتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب (3 وقائع بذات الأسلوب)، وتم بإرشاده ضبط (البطاقات البنكية المستولى عليها - مبلغ مالى من متحصلات إحدى الوقائع – كمية من المواد المخدرة) وأقر بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها.



كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين – عميل "سيىء النية") بدائرة قسم شرطة السيدة زينب تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها.



وألقى رجال المباحث القبض على 5 أشخاص "من بينهم سيدة لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة القطامية حال قيامهم بمحاولة سرقة كابلات خاصة بأعمدة الإنارة وتحميلها على مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم (كمية من الأسياخ وكابلات الكهرباء – كمية من المواسير البلاستيكية – الأدوات والمعدات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهتهـــم أقر إثنين من المتهمين قيامهما بقطع الكابلات الرئيسية وبعض الأسياخ الخاصة بأعمدة الإنارة بطريق العين السخنة بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع للمتهمة المذكورة بمساعدة المتهمين الآخرين.



وتمكن رجال المباحث من ضبط سائق "يعمل بأحد تطبيقات النقل الذكى") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وبمواجهته أقر بالتصرف فيه بالبيع لدى عميله "سيىء النية" (مالك محل هواتف محمولة) "تم ضبطه"، وبحوزته الهاتف المستولى عليه.



وفى الشروق تم ضبط مدير فرع أحد الشركات، وآخر - مقيمان بدائرة قسم شرطة الشروق) لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى من داخل خزينة الشركة محل عمل الأول – جهاز لاب توب – جهاز تسجيل كاميرات )، وبحوزة أحدهما السيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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