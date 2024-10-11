الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 12 شخصا بتهمة ارتكاب جرائم سرقات بمناطق متفرقة بالقاهرة

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 12 شخصا بتهمة ارتكاب أعمال سرقات بمناطق متفرقة من العاصمة.


البداية كانت عندما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الأزبكية لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

 


كما تم ضبط سائق لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.


ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع الاستيلاء على البطاقات البنكية الخاصة بكبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى بدعوى مساعدتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب (3 وقائع بذات الأسلوب)، وتم بإرشاده ضبط (البطاقات البنكية المستولى عليها - مبلغ مالى من متحصلات إحدى الوقائع – كمية من المواد المخدرة) وأقر بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها.  

 
كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين – عميل "سيىء النية") بدائرة قسم شرطة السيدة زينب تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها.


وألقى رجال المباحث القبض على 5 أشخاص "من بينهم سيدة لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة القطامية حال قيامهم بمحاولة سرقة كابلات خاصة بأعمدة الإنارة وتحميلها على مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم (كمية من الأسياخ وكابلات الكهرباء – كمية من المواسير البلاستيكية – الأدوات والمعدات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهتهـــم أقر إثنين من المتهمين قيامهما بقطع الكابلات الرئيسية وبعض الأسياخ الخاصة بأعمدة الإنارة بطريق العين السخنة بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع للمتهمة المذكورة بمساعدة المتهمين الآخرين.

 

ضبط تشكيل عصابى مسلح لسرقة السيارات النقل بالإكراه فى الأقصر

ضبط موظفين سهلوا الاستيلاء على أدوية بـ 28 مليون جنيه بالدقهلية


وتمكن رجال المباحث من ضبط سائق "يعمل بأحد تطبيقات النقل الذكى") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وبمواجهته أقر بالتصرف فيه بالبيع لدى عميله "سيىء النية" (مالك محل هواتف محمولة) "تم ضبطه"، وبحوزته الهاتف المستولى عليه.


وفى الشروق تم ضبط مدير فرع أحد الشركات، وآخر - مقيمان بدائرة قسم شرطة الشروق) لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى من داخل خزينة الشركة محل عمل الأول – جهاز لاب توب – جهاز تسجيل كاميرات )، وبحوزة أحدهما السيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأجهزة الأمنية بالقاهرة الدراجات النارية دائرة قسم شرطة القطامية سرقة الدراجات النارية سرقة الهواتف المحمولة ضبط تشكيل عصابي قسم شرطة السيدة زينب قسم شرطة التجمع الأول قسم شرطة الأزبكية

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابى مسلح لسرقة السيارات النقل بالإكراه فى الأقصر

ضبط موظفين سهلوا الاستيلاء على أدوية بـ 28 مليون جنيه بالدقهلية

سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بمطروح وسوهاج

ضبط 12 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

إحباط تهريب مخدرات بقيمة ربع مليار جنيه في الإسماعيلية (صور)

أمن القاهرة يكشف تفاصيل القبض على سيدة وبائع فاكهة قتلا الطفلة ساجدة بالسلام

إحباط محاولة راكب تهريب أموال ومخدرات بمطار القاهرة

ضبط 15 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

الأكثر قراءة

حقيقة اشتباك كولر مع بيرسي تاو فى مران الأهلي

قبل الافتتاح التجريبي، تذاكر مجانية لـ 6 فئات لزيارة المتحف المصري الكبير

الكرتونة تصل لـ 200 جنيه، ارتفاع جديد في أسعار البيض بالأسواق

إرث أسامة بن لادن يعود للواجهة.. أين ذهب أبناء زعيم تنظيم القاعدة.. عمر احترف الرسم في الريف الأوروبي وفرنسا تقرر طرده.. إيمان تفضل العودة لموطنها.. و3 قتلوا برصاص الأمريكان

تجنب الغرامة، 7 نصائح للتعامل مع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة ورسائل طمأنة بشأن أمن مصر القومي

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

أخبار مصر: استقالة غامضة لرئيس شركة السكر، عدد السودانيين المغادرين مصر يوميا، توقع بموجة غلاء جديدة، خطة بايدن ونتنياهو لضرب إيران

منوعات

المزيد

كواليس الخلافات بين هاري وميجان وكيت وويليام

أسعار المستلزمات الطبية في شارع القضاعي، جهاز قياس السكر يبدأ من 210 جنيهات (فيديو وصور)

زيارة تضامنية إلى ساوثبورت، أول ظهور علني للأميرة كيت منذ انتهاء علاجها بـ"الكيماوي"

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا إلى 14 شخصا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

لو الشقة مقفولة، أسباب خصم 9 جنيهات من الرصيد بالعدادات مسبقة الدفع

تعرف على أسعار الأرز اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

ملك الملاعب الترابية.. إنجازات وأرقام رافائيل نادال بعد اعتزاله التنس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة المستجاب، ردده في ساعة الإجابة

ما فوائد المواظبة على الأذكار، وما فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟

ما فضل التبكير لصلاة الجمعة، وكيف حذرنا النبي من تأخير السعي إلى الصلاة؟

المزيد
الجريدة الرسمية