الجمعة 11 أكتوبر 2024
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حوادث

النيابة تعاين موقع الانهيار الجزئي لعقار في الإسماعيلية (صور)

النيابة تعاين مكان
النيابة تعاين مكان الحادث،فيتو

وصل فريق من النيابة الإدارية، لمعاينة مكان حادث الانهيار الجزئي الذي وقع بعقار بشارع الجعيص في محافظة الإسماعيلية، والذى أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم سيدة مسنة وطفل.  

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الأجهزة الأمنية  تتلقى إخطارا 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانهيار شرفة عقار في شارع الجعيص بمحافظة الإسماعيلية، وإصابة 6 أشخاص.  

النيابة تعاين مكان الحادث،فيتو
النيابة تعاين مكان الحادث،فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

الدفع بقوات الحماية المدنية 

ودفعت قوات الحماية المدنية بفرق الإنقاذ، كما دفع مرفق الإسعاف بخمس سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.  

النيابة تعاين مكان الحادث،فيتو
النيابة تعاين مكان الحادث،فيتو

كما دفعت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ بعدد من عناصر الرصد الميداني لمتابعة الحادث. 

النيابة تعاين مكان الحادث،فيتو
النيابة تعاين مكان الحادث،فيتو
النيابة تعاين مكان الحادث،فيتو

أقوال شاهد عيان 

وقال شاهد عيان إنه كان يتواجد بالقرب من مكان الحادث وفجأة شاهد  انهيار شرفة المنزل، والتي كانت بها بعض السيدات يشاهدن زفة عفش عروس. 

 

وعلى الفور قام بالهرولة إلى مكان الحادث حيث تمكن من استخراج المصابين وكانت من بينهم سيدة مسنة وطفل.  

وأضاف الشاهد العيان أن الحادث أسفر عن إصابة مواطن اخر كان يتزامن مروره مع انهيار الشرفة. 
 

واسفر الحادث عن إصابة سيدة تدعي تيسير، وسلوى سيد علي رشوان، وحنان السيد علي رشوان، بالإضافة إلى إصابة طفل،وشخص أخر. 
 


 

 

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