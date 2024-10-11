الجمعة 11 أكتوبر 2024
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حوادث

تعرف على دور الطب الشرعي في تعزيز الأمن وكشف الجرائم الجنائية

تعرف على دور الطب
تعرف على دور الطب الشرعي في تعزيز الأمن وكشف الجرائم الجنائي

 يعتبر الطب الشرعي أحد الأدوات الحيوية في تعزيز جهود الأمن العام في وزارة الداخلية، حيث يسهم بشكل كبير في كشف العديد من الجرائم الجنائية ويعد السلاح الفاصل لدى القضاء في العديد من القضايا.

في هذا السياق، نستعرض الحالات التي يتم فيها انتداب الأطباء الشرعيين وأبرز الأقسام بمصلحة الطب الشرعي.

أولًا: حالات انتداب رجال التحقيق للأطباء الشرعيين

توقيع الكشف الطبي: يتولى الأطباء الشرعيون الكشف على المصابين في القضايا الجنائية، حيث يقومون بتوثيق وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها، بالإضافة إلى تحديد الأداة المستخدمة ومدى العاهة المستديمة الناتجة عنها.

 

تشريح الجثث: يتم تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وحالات الاشتباه في الوفاة، لتحديد سبب الوفاة وعلاقتها بالإصابات.

استخراج الجثث: تشمل مهام الأطباء استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها.

تقدير السن: يقوم الأطباء بتقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا معينة، خاصةً عندما يتعذر الحصول على شهادات ميلاد.

فحص المضبوطات والأسلحة: يتولى الأطباء فحص الأسلحة النارية والمضبوطات لتحديد صلاحيتها ومدى علاقتها بالجريمة.

حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام: كما يحضر الأطباء الشرعيون تنفيذ أحكام الإعدام القضائي.

المثول أمام المحاكم: يلتزم الأطباء بإبداء آرائهم الفنية أمام المحاكم بناءً على تقاريرهم.

ثانيًا: أقسام الطب الشرعي واختصاصاتها

المعامل الطبية الشرعية: تتخصص هذه المعامل في فحص وتحليل العينات الحشوية ومضبوطات القضايا الجنائية، بما في ذلك الدم والمني وفصائل الدم والكيمياء الحيوية، بالإضافة إلى بصمة الحامض النووي (D.N.A).

المعامل الكيميائية الشرعية: تركز على فحص السموم بأنواعها، بما في ذلك المخدرات والمهدئات والمواد المتفجرة.

إدارة أبحاث التزييف والتزوير: تتولى فحص العملات النقدية والمحررات المستندية، لتحديد مدى صحتها وكشف أي تلاعب أو تزوير.

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الطب الشرعي فيتو بوزارة الداخلية

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