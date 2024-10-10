الخميس 10 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

هبة خيال تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل "برغم القانون"

هبة خيال
هبة خيال

تحدثت الفنانة الشابة هبة خيال عن تجربتها في مسلسل برغم القانون من خلال تجسيدها لشخصية إيناس والتي لفتت الأنظار إليها منذ الظهور الأول.

 

شخصية هبة خيال

وصرحت الفنانة هبة خيال قائلة: "عندما قرأت الدور لأول مرة، وجدت أنها شخصية معقدة ومكروهة من كل من حولها، مما أثار قلقي من ردود فعل الجمهور. لكنني وافقت على تقديمها لأنها شخصية جديدة ومختلفة بالنسبة لي، ولم أقم بتجسيد شخصية مشابهة من قبل. إيناس امرأة أنانية وقاسية، تعاني من حب التملك والسيطرة، وتفتقر إلى المشاعر الإنسانية. وخلال الأحداث، نراها تحاول الضغط على زوجها " عابد عناني "  من خلال ابنهما حتى لا يطلقها."

 

وأضافت: “أنا سعيدة جدًا بردود الأفعال التي تلقيتها عن دوري في المسلسل، والشخصية وصلت إلى الجمهور بالشكل الذي كنت أتمناه”.

وعن العمل مع الفنانة إيمان العاصي، علقت هبة: "إيمان شخصية رائعة، ومتفاهمة، وتحرص على التعامل بلطف مع الجميع في موقع التصوير. لقد ساعدتني كثيرًا أثناء تحضير وتصوير مشاهدي."

عن المسلسل برغم القانون

 

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

يشارك فى بطولته إيمان العاصى، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جورى بكر، رحاب الجمل، فرح يوسف، هبة خيال، عابد عناني.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

 

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أبطال مسلسل برغم القانون أخطاء مسلسل برغم القانون مسلسل برغم القانون الحلقة 10

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