مسلسل برغم القانون الحلقة 20، القبض على أكرم وشعبان يكشف وليد أمام ليلى

شهدت مسلسل برغم القانون الحلقة 20 عدد من المفاجآت، حيث يتم ضبط أكرم بتهمة غسيل الأموال ويتم عرضه على النيابة، وتعود زينة إلى المنزل وقت وجود بدوي الذي كان يبحث عن أوراق تخص أكرم في منزله، وبالرغم من محاولاته للاختفاء عن أعين زينة إلا أنها تخرج وقت وجوده وتراه ويحاول هو جعلها تهدأ وتصمت ولكنها في الأخير ضربته على رأسه ب “شاكوش” واستنجدت بوليد ويسقط بدوي مغشيًّا عليه على الأرض.

يعلم أكرم بأمر زينة وكذلك شعبان الذي ينجح في إخفاء الأمر وكأن بدوي لم يكن هناك بينما ذهبت زينة إلى منزل والدتها ويأتي إليها وليد بعد عودته من منزل أكرم وتخبره بالتفاصيل ويخبرها هو أنه لم يكن هناك أي أثر وبدأ في الشك بأنها لا تزال تتعاطى الحبوب المخدرة.

ويقع وليد في حيرة بسبب اختفاء شقيقته وعندما يسأل أكرك يخبره أنها في إحدى المصحات النفسية ويرفض إخباره عن مكانها.

ويتم التحقيق مع أكرم من قبل وكيل النيابة الذي يتهمه بالتعاون مع أشخاص يقومون بغسيل الأموال ويتم حبسه احتياطيًا وتأتي إليه ليلى بعدما قضى أول ليلة له في الحجز وتتحدث معه والفرحة في عيونها وتخبره أن مرحلة الشماتة ستأتي حينما يتم إثبات كافة التهم عليه ويحاول أكرم إقناعها أنها لا تزال تحبه ولكنها تخبره أنها تكرهه وتتمنى له كل شر.

وعلى جانب آخر تقدم سوسن أوراق حالتها الصحية هي ومحمود استعدادًا للزواج للطبيب الذي يتابع معه محمود وتثبت الأوراق والتحاليل أنها قادرة على الإنجاب وكذلك محمول، ويخبره الطبيب أنه يريد إخباره بأمر خاص ويطلب الجلوس معه منفردًا، ويخبره الطبيب أن طليقته تهاني تعاني من ورم في الرحم وترفض إجراء العملية فيخبره أن يضغط عليها حرصًا على حياتها ويقوم محمود بفعل ذلك وحينما تقول لمحمود أنه لا سلطة له عليها فيقرر ردها وكان إلى جوارها في العملية فتأتي سوسن وتنفعل عليه فينفعل هو الآخر عليها ويمكث إلى جوار غرفة العمليات في انتظار تهاني.

ويقابل بدوي المحامي شعبان ويتبادلان الأوراق التي تخص أكرم وكذلك جواز السفر الذي سينطلق به بدوي خارج البلاد، أما ليلى فتقابل وليد وتبدأ شرارة الحب تظهر في عيونهما في لحظة حضور شعبان الذي يفضح وليد أمام ليلى ويمنحه الأوراق التي كان يخفيها أكرم وتثبت سرقة وليد من أموال الشركة في ظل دهشة ليلى.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.