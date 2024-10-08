مسلسل برغم القانون الحلقة 19، شعبان يبحث عن أوراق تخص أكرم وزينة تلجأ لوالدها

دارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 19 حول ليلى التي يتقرب منها وليد ونبيل بشكل واضح، وتذهب ليلى مع وليد لمقابلة شعبان وقبل أن يصل الأخير تطلب ليلى من وليد رؤية عينيه، وتبث في نفسه الثقة بأن يظهر بعينه دون خجل.

وحينما يأتي شعبان يبدأ وليد في إظهار الأوراق التي يملكها ضده ويحاول شعبان إيهامهم بأنه في موقف قوة ولكن وليد يهز ثقته بنفسه، وبعد اللقاء يبحث شعبان عن أوراق تخص أكرم ويطلب من بدوي مساعدته مقابل مستقبل آمن.

وعلى جانب آخر وبينما كان وليد في السيارة مع ليلى يجد زينة برفقة أحد الشباب ويبدو أنها في حالة غير طبيعية، وبالفعل كان الشاب قد منحها حبوب مخدرة فوبخها ونهره وذهب بها إلى المنزل وهناك تضربها بيريهان بسبب صدمتها فيها فتقرر زينة اللجوء لأكرم الذي ذهبت له واختارته أمام وليد.

تزداد حالة بيريهان سوءًا يوما بعد يوم وبعد أزمة زينة تكاد أن تغرق في حمام السباحة ولكن أكرم يلحق بها ويعدها بحل الأزمة.

وعلى هامش الحلقة تذهب فاتن إلى منزل والد ياسر في غيابه بحجة الاطمئنان عليه وصنع طعام لذيذ من أجله وتحصل على ذهب ياسر ولكن الأخير يلحق بها عند منزل والده ويحصل على الذهب، وحينما تعود للمنزل تجد حبيبها القديم يراسلها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وتتجاوب معه.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.