أخبار الاقتصاد اليوم، أسباب تخفيض الفوائد على الشهادات الدولارية، تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، تباين أداء البورصات اليوم، 320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعهما الثاني خلال شهر، لاستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك لتنمية بعض الأصول والأراضى التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور قيادات الوزارتين ومسؤولي الجهات التابعة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، فنحن جادون فى بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي تُمهد لشراكة قوية ومستمرة، وقد استمعنا باهتمام بالغ لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي، وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر.

وواصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات منها الين واليورو، ارتفاعه وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 16 من أغسطس.

وصعد في أحدث التداولات 0.26 بالمئة إلى 102.76 نقطة.

قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن مصر تدعم بكل قوة دولة الصومال الشقيق لا سيما على مستوى الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن مصر والصومال تجمعهما علاقات تاريخية امتدادًا للسبق المصري لدعم الأشقاء الصوماليين لتحقيق التنمية.

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال، إن التباين سيطر على آداء مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية،وإعلانات الاقتصاد الأمريكي أثرت علي تلك الأسواق بوتيرة متصاعدة.

تراجعت أسعار الجنيه الذهب نحو 320 جنيها منذ بداية شهر أكتوبر وحتى الآن داخل الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار الجنيه الذهب نحو 28400 جنيه خلال تعاملات، الأربعاء، بعد أن كانت تسجل 28720 جنيها في ختام الشهر الماضي وبداية شهر أكتوبر.

قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه "خلال الـ3 أشهر الماضية رصدنا المشكلات التي تعيق مجال الاستثمار في مصر، وذلك بالتواصل مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال والغرف التجارية".

انطلقت أمس فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الفنية المتخصصة للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الذي يستضيفه البنك المركزي المصري بالتعاون مع الآلية، ويستمر لمدة 3 أيام، يناقش خلالها أهم الموضوعات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية في مجال التصنيفات الائتمانية، وسبل التغلب عليها.

أعلن بنك مصر اليوم الأربعاء عن تخفيض العائد على شهادتي ادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح على الترتيب 6.5% و8.5% سنويا بدلا من 7% و9% سنويا.

قرر البنك الأهلي المصري تغيير عائد الشهادات الدولارية الأهلي فورا والأهلي بلس ليصبح عائد شهادة الأهلي فورا لمدة 3 سنوات، 25.5% بدلا من 27 % ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصري، وعائد شهادة الأهلي بلس ومدتها 3 سنوات، 6.5% بدلا من 7% ويصرف العائد ربع سنويا، وذلك اعتبارًا من اليوم 9/10/2024.

أوضح الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن قرار بنكي الأهلي ومصر اليوم بتخفيض العائد على الشهادات الدولارية جاء لأسباب معينة حسب رأيه.

وكشف أبو الفتوح أن عملية إعادة حساب التكلفة من جراء الاستمرار في إصدار تلك الشهادات ربما يكون سببا في تخفيض العائد لاسيما مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض أسعار الفائدة.

وقال أبوالفتوح إن بنكي الأهلي ومصر يهدفان إلى الربحية وربما تكون حسابات التكلفة من استمرار تلك الشهادات هي السبب وراء التخفيض.