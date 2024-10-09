الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الاقتصاد اليوم، أسباب تخفيض الفوائد على الشهادات الدولارية، تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، تباين أداء البورصات اليوم، 320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

الشهادات الدولارية،
الشهادات الدولارية، فيتو

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

 

وزيرا قطاع الأعمال والإسكان يبحثان تعزيز التعاون المشترك

 

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعهما الثاني خلال شهر، لاستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك لتنمية بعض الأصول والأراضى التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور قيادات الوزارتين ومسؤولي الجهات التابعة.

 

قرارات عاجلة من وزير المالية، وهذه تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة

 

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، فنحن جادون فى بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي تُمهد لشراكة قوية ومستمرة، وقد استمعنا باهتمام بالغ لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي، وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر.

 

مؤشر الدولار قبل محضر الفيدرالي الأمريكي

 

وواصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات منها الين واليورو، ارتفاعه وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 16 من أغسطس.

وصعد في أحدث التداولات 0.26 بالمئة إلى 102.76 نقطة.

"الأعلى للاقتصاد الأفريقي" يكشف سر الدعم المصري للصومال

 

قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن مصر تدعم بكل قوة دولة الصومال الشقيق لا سيما على مستوى الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن مصر والصومال تجمعهما علاقات تاريخية امتدادًا للسبق المصري لدعم الأشقاء الصوماليين لتحقيق التنمية.

 

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

 

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال، إن  التباين سيطر على آداء مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي،  مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية،وإعلانات الاقتصاد الأمريكي أثرت علي تلك الأسواق بوتيرة متصاعدة.

 

320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

 

تراجعت أسعار الجنيه الذهب نحو 320 جنيها منذ بداية شهر أكتوبر وحتى الآن داخل الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار الجنيه الذهب نحو 28400 جنيه خلال تعاملات، الأربعاء، بعد أن كانت تسجل 28720 جنيها في ختام الشهر الماضي وبداية شهر أكتوبر.

وزير الاستثمار يكشف خطة مضاعفة إيرادات وزارة المالية

 

قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه "خلال الـ3 أشهر الماضية رصدنا المشكلات التي تعيق مجال الاستثمار في مصر، وذلك بالتواصل مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال والغرف التجارية".

البنك المركزي يستضيف الاجتماع التاسع للجنة الفنية المتخصصة للآلية الأفريقية

 

انطلقت أمس فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الفنية المتخصصة للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الذي يستضيفه البنك المركزي المصري بالتعاون مع الآلية، ويستمر لمدة 3 أيام، يناقش خلالها أهم الموضوعات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية في مجال التصنيفات الائتمانية، وسبل التغلب عليها.

بنك مصر يقرر خفض العائد على الشهادات الدولارية

 

أعلن بنك مصر اليوم الأربعاء عن تخفيض العائد على شهادتي ادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح على الترتيب 6.5% و8.5% سنويا بدلا من 7% و9% سنويا.

البنك الأهلي يقرر تخفيض العائد على الشهادات الدولارية

 

قرر البنك الأهلي المصري  تغيير عائد الشهادات الدولارية الأهلي فورا والأهلي بلس ليصبح عائد شهادة الأهلي فورا لمدة 3 سنوات، 25.5% بدلا من 27 % ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصري، وعائد شهادة الأهلي بلس ومدتها 3 سنوات، 6.5% بدلا من 7% ويصرف العائد ربع سنويا، وذلك اعتبارًا من اليوم 9/10/2024.

تخفيض عائد الشهادات الدولارية، خبير يوضح الأسباب

 

أوضح الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن قرار بنكي الأهلي ومصر اليوم بتخفيض العائد على الشهادات الدولارية جاء لأسباب معينة حسب رأيه.

وكشف أبو الفتوح أن عملية إعادة حساب التكلفة من جراء الاستمرار في إصدار تلك الشهادات ربما يكون سببا في تخفيض العائد لاسيما مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض أسعار الفائدة.

وقال أبوالفتوح إن بنكي الأهلي ومصر يهدفان إلى الربحية وربما تكون حسابات التكلفة من استمرار تلك الشهادات هي السبب وراء التخفيض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بورصة المصرية بيني بوابة فيتو بورصة النمو الاقتصادى المهندس شريف الشربينى العقارات والبنوك الدعم المصري البورصة المصرية الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأحداث الاقتصادية المهمة الاحداث الاقتصادية

الأكثر قراءة

ماذا قصد رئيس الوزراء بتطبيق اقتصاد الحرب؟ الحكومة تكشف الخطة

الدولار يصعد لأعلى مستوى في شهرين وسط ترقب لبيانات اقتصادية

وفاة زوجة الدكتور حسام موافي، وصلاة الجنازة غدا

مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في محلات الصاغة

بعد فسخ تعاقده، لاعب الزمالك يوقع عقود انتقاله لنادي إنبي

طن اليوريا العادي يتراجع 1951 جنيهًا، تباين أسعار الأسمدة بالأسواق

عمر مصطفى متولي يعلق علي أزمة بيومي فؤاد (فيديو)

منوعات

المزيد

السعودية تقضي بالسجن 30 عامًا على وافدين نفذا أكثر من ألف عملية احتيال

هجوم غير مبرر، رجل يصفع طفلة ويهددها بقتل والديها في برشلونة

للتوعية بسرطان الثدي، نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار (فيديو)

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حماس وفتح جهزتا قنبلة تفجير مخطط نتنياهو فى القاهرة.. اتفاق الحركتين على إدارة غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: القرآن تحدث عن الرجولة بفخر، والشذوذ مهانة وخروج عن طاعة الله (فيديو)

الغفران والرحمة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة الحجر (فيديو)

أمين الفتوى يوضح الفرق بين الرشوة والهدية والإكرامية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية