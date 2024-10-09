تخفيض عائد الشهادات الدولارية، خبير يوضح الأسباب

أوضح الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن قرار بنكي الأهلي ومصر اليوم بتخفيض العائد على الشهادات الدولارية جاء لأسباب معينة حسب رأيه.

وكشف أبو الفتوح أن عملية إعادة حساب التكلفة من جراء الاستمرار في إصدار تلك الشهادات ربما يكون سببا في تخفيض العائد لاسيما مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض أسعار الفائدة.

وقال أبوالفتوح إن بنكي الأهلي ومصر يهدفان إلى الربحية وربما تكون حسابات التكلفة من استمرار تلك الشهادات هي السبب وراء التخفيض.

وأضاف أن الاتجاه نحو تخفيض العائد قد يتعارض مع الهدف الأساسي من طرح تلك الشهادات لجذب سيولة دولارية خاصة من العاملين في الخارج.

شهادات البنك الاهلي

وقرر البنك الأهلي المصري تغيير عائد الشهادات الدولارية الأهلي فورا والأهلي بلس ليصبح عائد شهادة الأهلي فورا لمدة 3 سنوات، 25.5% بدلا من 27 % ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصري، وعائد شهادة الأهلي بلس ومدتها 3 سنوات، 6.5% بدلا من 7% ويصرف العائد ربع سنويا، وذلك اعتبارًا من اليوم 9/10/2024.

وتصدر الشهادات الدولارية بفئات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).



كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويتم تجديد الشهادة تلقائيا وفقا والسعر المعلن في حينه، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

شهادات بنك مصر

أعلن بنك مصر اليوم الأربعاء عن تخفيض العائد على شهادتي ادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح على الترتيب 6.5% و8.5% سنويا بدلا من 7% و9% سنويا.

وقال بنك مصر إن تطبيق أسعار العائد الجديدة في الشهادات الدولارية ساري اعتبارا من اليوم في كافة فروعه للشهادات الجديدة التي سيتم إصدارها.