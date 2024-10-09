الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزيرا قطاع الأعمال والإسكان يبحثان تعزيز التعاون المشترك

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال والاسكان

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعهما الثاني خلال شهر، لاستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك لتنمية بعض الأصول والأراضى التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور قيادات الوزارتين ومسؤولي الجهات التابعة.

تابع الوزيران، خلال الاجتماع، موقف ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الماضى، وما توصل إليه المختصون من الجانبين فى الملفات المشتركة، كما ناقشا آليات وفرص التعاون في تطوير وتنمية بعض الأراضي التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، والواقعة بمناطق متميزة في مختلف المحافظات، وذلك فى إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول.

شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير 

‎وناقش المهندس محمد شيمي والمهندس شريف الشربيني، التحديات التى تواجه شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير في تنفيذ بعض المشروعات، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالوزارتين لمناقشة الموقف التفصيلي لكل المشروعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

‎وأكد المهندس محمد شيمي، أن وزارة قطاع الأعمال العام تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية وتحقيق تكامل الجهود بما يسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، موضحا أن استغلال الأصول وتنميتها وتعظيم عوائدها يحتل أولوية متقدمة في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، والمساهمة في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات، وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الشركات التابعة للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

‎كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود الرامية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية والتنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين لسرعة إنهاء الموضوعات المشتركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المهندس محمد شيمي المبادرة الرئاسية لتطوير الريف

الأكثر قراءة

الدولار يصعد لأعلى مستوى في شهرين وسط ترقب لبيانات اقتصادية

ماذا قصد رئيس الوزراء بتطبيق اقتصاد الحرب؟ الحكومة تكشف الخطة

مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب

لا تملكها إسرائيل.. القنبلة GBU-57A/B السلاح الوحيد القادر على تدمير البرنامج النووي الإيراني (إنفوجراف)

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات الأربعاء

تفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث سقوط سيارة ملاكى من أعلى كوبرى أكتوبر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في محلات الصاغة

كثيفة على هذه الطرق، تحذير عاجل من الشبورة المائية غدا

منوعات

المزيد

هجوم غير مبرر، رجل يصفع طفلة ويهددها بقتل والديها في برشلونة

للتوعية بسرطان الثدي، نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار (فيديو)

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والسبيط في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

لا تملكها إسرائيل.. القنبلة GBU-57A/B السلاح الوحيد القادر على تدمير البرنامج النووي الإيراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: القرآن تحدث عن الرجولة بفخر، والشذوذ مهانة وخروج عن طاعة الله (فيديو)

الغفران والرحمة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة الحجر (فيديو)

أمين الفتوى يوضح الفرق بين الرشوة والهدية والإكرامية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية