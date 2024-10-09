الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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عقارات

وزارة الإسكان تعلن طرح أراض بنظام حق الانتفاع

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

تواصل وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح الهيئة وفقا لأراضي التخصيص الفوري بمدينة بدر أرض بنشاط تجاري اداري بمساحة 1284 متر بسعر 12105 جنيه للمتر، وأرض حق انتفاع مشتل بمساحة 1143 متر مربع، وارض حق انتفاع ترفيهي بمساحة 5700 متر مربع.

وقررت هيئة المجتمعات العمرانية بدء الحجز الالكتروني لشقق مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر يوم 13 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 17 أكتوبر، وانتهى التقديم وسداد جدية الحجز الخميس الماضي.

وحجز الشقق عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان، والتخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني، وقيمة مقدم الحجز 150 ألف جنيه.

ويضم الطرح شقق بمساحات 130 و140 مترًا، ويتراوح سعر المتر بين 18 و19 ألف جنيه والسداد على 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات بفوائد بنكية.

وننشر رابط الحجز إلكترونيًّا من هنا 

ونستعرض خطوات التقديم إلكترونيًّا على شقق صبا بأكتوبر كالتالي:

 

- الدخول على موقع حجز بنك التعمير والاسكان يوم الإثنين 13 أكتوبر من خلال حسابك الذى سبق وتم انشائه على الموقع والدخول بكلمة المرور والرقم القومي.

-الضغط على "أرغب فى التقدم" ثم الضغط على أيقونة "احجز الآن".

 -ستظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها (للاطلاع فقط).

-ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

- في حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التي تم اختيارها يتم رد المبالغ المسددة وفقا لما يلي:
- سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة.
- يتم رد المبالغ المسددة بناء على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

 

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