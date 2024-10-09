الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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اقتصاد

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال،  أن  التباين سيطر على آداء مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي،  مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية،وإعلانات الاقتصاد الأمريكي أثرت علي تلك الأسواق بوتيره متصاعده.


ففي المملكه العربيه السعوديه


وانخفض مؤشر السوق الرئيسي في السعودية  بنسبة 0.24% وهي تقدر ب 30 نقطه،ليصل لمستوى 12004 نقطه محاولا الصعود اعلى منطقه المقاومة الرئيسية  متأرجح بين التواجد في المنطقة الحمراء ومحاولة الانتقال للمنطقة الخضراء بقيم تداول تصل الي 6 مليارات ريال بنهاية جلسة التداولات.


وفي الكويت


تواجد المؤشر 50 في المنطقة الخضراء حيث ارتفع بنسبة 0.15% وهي تقدر ب 11 نقطه ليصل لمستوى 6280 نقطة وسط قيم تداولات تصل الي 45 مليون دينار.


وفي الإمارات

سيطر التباين علي أداء المؤشرات،ففي دبي
تواجد مؤشر السوق في المنطقة الحمراء
حيث انخفض بنسبة 014%وهي تقدر ب 7 نقاط ليصل لمستوى 4422 نقطة.


وفي أبوظبي ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.09%وهي تقدر ب 9 نقاط ليصل الي 9266 نقطة وسط قيم تداول إجمالية للأسواق تجاوز الـ 3 مليارات درهم.

 

ارتفاع مؤشرات البورصات الخليجية بعد موجة انخفاض بسبب التوترات بالمنطقة

خبيرة: البورصات الخليجية تتخلص من التأثيرات السلبية للتصعيد الإيراني الإسرائيلي

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