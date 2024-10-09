البنك المركزي يعلن تراجع التضخم في سبتمبر 2024

قال البنك المركزي في بيان له إنه سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 أكتوبر 2024، 2.1% في سبتمبر 2024 مقابل 2.0% في سبتمبر 2023 و2.1% في أغسطس 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 26.4% في سبتمبر 2024 مقابل 26.2% في أغسطس 2024.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 1.0% في سبتمبر 2024 مقابل 1.1% في سبتمبر 2023 و0.9% في أغسطس 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 25.0% في سبتمبر 2024 مقابل 25.1% في أغسطس 2024.