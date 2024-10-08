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اقتصاد

تراجع أسعار الجنيه الذهب 120 جنيها خلال الربع الأول من أكتوبر

الجنيه الذهب، فيتو
الجنيه الذهب، فيتو

تراجعت أسعار الجنيه الذهب نحو 120 جنيها منذ بداية شهر أكتوبر وحتى الآن داخل الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار الجنيه الذهب نحو 28600 جنيه خلال تعاملات، الثلاثاء، بعد أن كانت تسجل 28720 جنيها في ختام الشهر الماضي وبداية شهر أكتوبر.

ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري 

استقرت أسعار الذهب، في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين في السوق لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البتك المركزي) ومزيد من البيانات الاقتصادية لاستجلاء مسار خفض أسعار الفائدة هذا العام.

تحديث الأسعار

لم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية وبلغ 2643.68 دولار للأونصة (الأوقية) حتى الساعة 0013 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2662.90 دولار.

وتترقب الأسواق صدور محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، يليه تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين الجمعة. كما سيتحدث عدد من مسؤولي المركزي الأميركي هذا الأسبوع مما سيعطي المستثمرون دلائل حول المسار المستقبلي للفائدة.

 

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