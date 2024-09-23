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خارج الحدود

سفير الصومال يشيد باستمرار الدعم العسكري المصري لمقديشيو

سفير الصومال فى مصر،
سفير الصومال فى مصر، فيتو

أشاد السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، باستمرار الدعم العسكري المصري للصومال، مثمنا البيان الذي اصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم للتأكيد على مواصلة دعمها للصومال والإعلان عن وصول شحنة المساعدات العسكرية المصرية للجيش الصومالي اليوم بالعاصمة مقديشيو بهدف دعم وبناء قدراته.

ووجه السفير الصومالي في بيان له اليوم، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لمواقفه الشجاعة والصادقة في دعم الصومال على كافة المستويات لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدا أنه "وعد فأوفى " وأن هذه المواقف الشجاعة ليست غريبة على مصر الشقيقة الكبرى.

وأكد السفير الصومالي أهمية هذه الخطوة والتي تأتي في إطار تنفيذ مخرجات القمة المصرية الصومالية التي عقدت بالقاهرة مؤخرا بين الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والتي شهدت توقيع اتفاق دفاعي مشترك بين مصر والصومال. 

وشدد على أنها تعكس ايضا الالتزام المصري بدعم الأشقاء وتأكيدا علي الدور المحوري الذي تقوم به مصر لتعزيز القدرات العسكرية الصومالية لمواجهة التحديات الراهنة وكذلك لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

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الصومال مصر والصومال المساعدات العسكرية للصومال

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