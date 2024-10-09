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اقتصاد

"الأعلى للاقتصاد الأفريقي" يكشف سر الدعم المصري للصومال

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الصومال، فيتو

قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن مصر تدعم بكل قوة دولة الصومال الشقيق لا سيما على مستوى الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن مصر والصومال تجمعهما علاقات تاريخية امتدادًا للسبق المصري لدعم الأشقاء الصوماليين لتحقيق التنمية.

 

تحقيق التنمية الشاملة والاكتفاء الذاتي

وأضاف "البخشوان" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “النيل للأخبار”، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عملت على دعم الصومال لحين عودتها مرة أخرى في القرن الأفريقي، موضحًا أن مصر حاضرة بقوة في القرن الأفريقي وتسعى إلى توطيد العلاقات مع كل الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والاكتفاء الذاتي من الاحتياجات بين دول القارة السمراء.

 

العائد الفوري من دعم مصر للصومال 

وأوضح أن مساندة مصر لدولة الصومال والإعلان عن دعمه سيدفع به للعودة من جديد لموقعه كعضو فاعل ومؤثر في منطقة القرن الأفريقي، وعلى المستويين العربي والأفريقي، مشيرًا إلى أن دعم مصر لدولة الصومال تأكيد لدورها التاريخي في التنمية والدعم والمساندة لجهود الأشقاء الأفارقة نحو تحقيق أحلام وآمال وتطلعات شعوبهم، وهو ما تتطلع إليه جمهورية الصومال الشقيقة.

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مستهدف الرئيس السيسي من دعم الصومال

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يستهدف تعزيز العلاقات المصرية الصومالية، وتعزيز السلم والأمن في الصومال، والقضاء على الإرهاب سعيًا لتحقيق التنمية المنشودة، وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو مستقبل أفضل يفضي إلى عودة الصومال، ليتبوأ موقعه كعضو فاعل ومؤثر في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدًا أن مصر كثفت تحركاتها الدولية خلال السنوات الأخيرة لحشد الدعم للقضية الصومالية وحث القوى الدولية للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية الصومالية.

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