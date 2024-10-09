الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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اقتصاد

بنك مصر يقرر خفض العائد على الشهادات الدولارية

بنك مصر
بنك مصر

أعلن بنك مصر اليوم الأربعاء عن تخفيض العائد على شهادتي ادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح على الترتيب 6.5% و8.5% سنويا بدلا من 7% و9% سنويا.

 

وقال بنك مصر إن تطبيق أسعار العائد الجديدة في الشهادات الدولارية ساري اعتبارا من اليوم في كافة فروعه للشهادات الجديدة التي سيتم إصدارها.

 

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