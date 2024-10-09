بنك مصر يقرر خفض العائد على الشهادات الدولارية
أعلن بنك مصر اليوم الأربعاء عن تخفيض العائد على شهادتي ادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح على الترتيب 6.5% و8.5% سنويا بدلا من 7% و9% سنويا.
وقال بنك مصر إن تطبيق أسعار العائد الجديدة في الشهادات الدولارية ساري اعتبارا من اليوم في كافة فروعه للشهادات الجديدة التي سيتم إصدارها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.