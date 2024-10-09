بنك مصر يقرر خفض العائد على الشهادات الدولارية

أعلن بنك مصر اليوم الأربعاء عن تخفيض العائد على شهادتي ادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح على الترتيب 6.5% و8.5% سنويا بدلا من 7% و9% سنويا.

وقال بنك مصر إن تطبيق أسعار العائد الجديدة في الشهادات الدولارية ساري اعتبارا من اليوم في كافة فروعه للشهادات الجديدة التي سيتم إصدارها.