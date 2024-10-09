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اقتصاد

وزير الاستثمار يكشف خطة مضاعفة إيرادات وزارة المالية

وزير الاستثمار حسن
وزير الاستثمار حسن الخطيب، فيتو

قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه "خلال الـ3 أشهر الماضية رصدنا المشكلات التي تعيق مجال الاستثمار في مصر، وذلك بالتواصل مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال والغرف التجارية".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ قليل:"سعر الضريبة الحالي 22.5% هو سعر تنافسي ولكن المشكلة هو وجود أعباء ورسوم أخرى تعيق الاستثمار".

ولفت إلى أن بيئة مؤسسية وراغبة ومحفزة للاستثمار من خلال تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، ونحن نعمل حاليا على خلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمار بهدف مضاعفة حجم الإيراد لوزارة المالية والاقتصاد الإجمالي.

وتابع: توافقنا على ضريبتين أساسيتين لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والمتعلقة بالرسوم، الضريبة الأولى هي المساهمة التكافلية اثنين ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية ولا تخصم من الوعاء الضريبي، أما الضريبة الثانية تتعلق بصندوق تمويل التدريب والتأهيل وهي 1% من صافي الربح.

ولفت إلي أنه بالنسبة لبرنامج رد أعباء الصادرات سيتم جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة، والالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس 2024 بحد أقصى 90 يوما من تاريخ ارسال المستندات.


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