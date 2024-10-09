320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

تراجعت أسعار الجنيه الذهب نحو 320 جنيها منذ بداية شهر أكتوبر وحتى الآن داخل الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار الجنيه الذهب نحو 28400 جنيه خلال تعاملات، الأربعاء، بعد أن كانت تسجل 28720 جنيها في ختام الشهر الماضي وبداية شهر أكتوبر.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

واصلت أسعار الذهب الهبوط لسادس جلسة على التوالي، الأربعاء، لتحوم بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجلته أمس الثلاثاء، وسط تراجع التوقعات بخفض أكبر لأسعار الفائدة مع تحول تركيز المتعاملين إلى محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وترقب بيانات التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2616.71 دولار للأونصة بحلول الساعة 0903 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 20 سبتمبر أمس الثلاثاء. واستقرت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر في الولايات المتحدة عند 2635.20 دولار.

ويعد الذهب الذي لا يدر عائدا استثمارا مفضلا في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في سبتمبر الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

كما يترقب المتعاملون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي غدا الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.