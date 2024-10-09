هل يمكن إصدار أكثر من بطاقة خصم للعميل في حالة تعدد حساباته في بنك مصر؟

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إجابة حول التساؤل إمكانية إصدار أكثر من بطاقة خصم للعميل في حالة تعدد حساباته داخل البنك ما بين توفير وجاري وغيرها.

وقال البنك إنه حاليًا يتم إصدار بطاقة خصم فوري واحدة فقط علي حسابات العميل وفي حال فتح حساب جديد يمكنه من خلال الفرع ربط الحساب الجديد ببطاقة الخصم الفوري الحالية بحيث يكون الحسابين مرتبطين بنفس البطاقة.



تفاصيل بطاقات الائتمان

ويمكن لعملاء بنك مصر حاليًّا إصدار بطاقات بنك مصر الائتمانية بضمان بطاقة ائتمانية مصدره من بنك آخر وذلك بالنسبة للبطاقات المصدرة بضمان شخصي (الراتب) فقط بناء على الحد الائتماني الممنوح من خلال البنوك الأخرى وذلك بما لا يتجاوز 50% من العبء الديني الشهري الخاص بالعميل.

وأيضا بناء على انتظام العميل في السداد ويتم إصدار البطاقة حتى 120% من قيمة الحد الائتماني للبطاقة الحالية وأن تكون بطاقة العميل من البنوك الأخرى مر عليها 6 أشهر على الأقل وللتقديم على بطاقة ائتمانية جديدة عن طريق الموقع الإلكتروني.