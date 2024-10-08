أخبار الحوادث اليوم: سفاح التجمع يستأنف على حكم إعدامه.. إعدام المتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت.. والعثور على جثة طفلة مقتولة وعليها آثار اعتداء بالسلام

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لحل لغز العثور علي جثة طفلة مقتولة، وآثار تعدٍ بمنطقة السلام.

نشب حريق هائل منذ قليل، في مصنع بمنطقة بمدينة العاشر من رمضان، وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلي مكان البلاغ.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط دجال الجمرك للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى بزعم حل المشاكل وجلب الحبيب.

أصيب 15 شخصا، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على أحد الطرق بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

حددت النيابة العامة 21 أكتوبر الجاري لنظر الطعن المقدم من أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار في تزوير التوكيلات الشعبية على حكم حبسهم سنة، وتنظر القضية أمام الدائرة 3 جنح النقض.

قال معتز السويفي محامي المتهمين في واقعة فبركة أعمال سحر لاعب كرة القدم مؤمن زكريا، إنه فوجئ أمس بقرار النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة.

تقدم سفاح التجمع المتهم بقتل 3 فتيات باستئناف أمام محكمة الجنايات على حكم إعدامه.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بإعدام المتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت، وإنهاء حياتها والتخلص من جثمانها بإلقائها في الحدائق بمدينة نصر.





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