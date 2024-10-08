إصابة 15 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد
أصيب 15 شخصا، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على أحد الطرق بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الوادى الجديد بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى، ووجود مصابين على إحدى الطرق بمركز الفرافرة.
وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق « الفرافرة - ديروط»، كان يستقلها 15 عاملا متجهين لإحدى المزارع، واختلت عجلة القيادة من السائق مما أسفر عن إصابتهم.
وتم الدفع بــ7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم ورفع آثار الحادث.
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