الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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حوادث

إعدام المتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بإعدام المتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت، وإنهاء حياتها والتخلص من جثمانها بإلقائها في الحدائق بمدينة نصر. 

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا.

إعدام المتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت 

وأصدرت النيابة العامة بيانا فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جنيت ج. ب.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على جثة المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وأبانت التحقيقات وبسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث اعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

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