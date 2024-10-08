حريق هائل في مصنع بمدينة العاشر من رمضان والحماية المدنية تدفع بـ6 سيارات إطفاء (صور)

نشب حريق هائل منذ قليل، في مصنع بمنطقة بمدينة العاشر من رمضان، وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلي مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الشرقية بلاغ بنشوب حريق هائل مصنع بمدينة العاشر من رمضان، وعلي الفور دفعت الحماية المدنية ب 6 سيارات إطفاء الي مكان البلاغ، وقوات الشرطة مدعمة بسيارات الاسعاف الي مكان البلاغ وتصاعدت السنه اللهب وفيما تم إخلاء المصنع.

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