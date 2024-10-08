الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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حوادث

حريق هائل في مصنع بمدينة العاشر من رمضان والحماية المدنية تدفع بـ6 سيارات إطفاء (صور)

حريق هائل في مصنع
حريق هائل في مصنع بمدينة العاشر من رمضان

نشب حريق هائل منذ قليل، في مصنع بمنطقة  بمدينة العاشر من رمضان، وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلي مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الشرقية بلاغ بنشوب حريق هائل مصنع  بمدينة العاشر من رمضان، وعلي الفور دفعت الحماية المدنية ب 6 سيارات إطفاء الي مكان البلاغ، وقوات الشرطة مدعمة بسيارات الاسعاف الي مكان البلاغ وتصاعدت السنه اللهب وفيما تم إخلاء المصنع.

 

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غرفة عمليات النجدة نشوب حريق نشوب حريق هائل مديرية امن الشرقية مدينة العاشر من رمضان

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