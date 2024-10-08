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حوادث

جهود أمنية مكثفة لحل لغز العثور على جثة طفلة مقتولة وعليها آثار اعتداء بالسلام

العثور علي جثة طفلة
العثور علي جثة طفلة السلام مقتوله

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها  لحل لغز العثور علي جثة طفلة مقتولة، وآثار تعدٍ بمنطقة السلام.

كان مدير أمن القاهرة تلقي إخطارا يفيد بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا، يفيد بالعثور علي جثة ملقاة بأحد شوارع النهضة بدائرة قسم السلام ثان.

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وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ، وكشفت الفحص  حول الواقعة، عن أن الجثمان يرجع إلى فتاة تدعى ساجدة 8 سنوات، وأن الفتاة متغيبة عن أسرتها منذ 24 ساعة.

كما كشف الفحص  بالعثور على جثمان صغيرة مقتولة وبها آثار اغتصاب وتعذيب، وتم نقل جثمان الصغيرة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتواصل الأجهزة الأمنية تفريغ الكاميرات حول محل الواقعة لكشف ملابساتها، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة، والتي طلبت تحريات مباحث حول ملابسات وظروف الواقعة وتحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه.

 

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الأجهزة الأمنية بالقاهرة غرفة عمليات النجدة قسم السلام ثان لغز العثور على جثة مديرية أمن القاهرة

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