سقوط دجال الجمرك للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط دجال الجمرك للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى بزعم حل المشاكل وجلب الحبيب.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل - هاتف محمول "تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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