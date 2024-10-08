محامي المتهمين في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا يكشف كواليس أولى جلسات المحاكمة (فيديو)

قال معتز السويفي محامي المتهمين في واقعة فبركة أعمال سحر لاعب كرة القدم مؤمن زكريا، إنه فوجئ أمس بقرار النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وأضاف السويفي، في تصريحات خاصة لـ "فيتو": أن النيابة قررت بعد ذلك تحديد جلسة في اليوم التالي للإحالة، مشيرا إلى أنه لم يتسنَ له قراءة القضية جيدًا للدفاع اليوم أمام المحكمة، لذلك طلب من المحكمة التأجيل للاطلاع على أوراق القضية.

6 أشخاص متهمون في قضية فبركة السحر لمؤمن زكريا

وأشار إلى أن المتهمين في الواقعة 6 أشخاص، وهم: التُربي وزوجته وابن عمه وابن خالته، مشيرًا إلى أن المتهم الخامس هو ابن التُربي، والذي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بعد هروبه عقب الواقعة، والمتهم السادس هو صاحب الاستوديو الذى قام بطبع صور مؤمن المستخدمة فى الواقعة، وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية.



وتابع السويفي أن المتهمين أنكروا قيامهم باختلاق الواقعة، واعترفوا أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة أنهم وجدوا أعمال السحر الخاصة باللاعب مؤمن زكريا في المقابر.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرين على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها.

وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

واطلعت النيابة العامة على محتوى اللقاء التلفزيوني، وتبين لها ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الشائعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.