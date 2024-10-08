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حوادث

بعد قليل، الحكم على المتهم بقتل الطفلة جانيت بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تصدر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على المتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت وإنهاء حياتها والتخلص من جثمانها بإلقائها في الحدائق بمدينة نصر.

كانت المحكمة قضت في الجلسة السابقة باحالة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا.

وأصدرت النيابة العامة بيان فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جنيت ج. ب.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على جثة المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وأبانت التحقيقات وبسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث اعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

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