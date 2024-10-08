تركيا تجلي رعاياها من لبنان عن طريق البحر غدًا

أعلنت وزارة الخارجية التركية أنه سيتم غدا الأربعاء إجلاء رعايا عن طريق البحر من لبنان.

توغل بري إسرائيلي في جنوب لبنان

وتسابق عدد من دول العالم الوقت، لإجلاء رعاياها من لبنان بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء التوغل البري في جنوب لبنان، وتصاعد مؤشرات عن اندلاع حرب شاملة خلال الفترة المقبلة بين إسرائيل وحزب الله إثر اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام للحزب في الضاحية الجنوبية ببيروت.

ومن المرجح، أن تكون قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، أقرب دولة لتكون مركزا لرعايا الدول الهاربين من لبنان. كما عرضت تركيا المجاورة تسهيلات أيضا لاستقبال الرعايا.

وفي حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل، عالجت قبرص حوالي 60 ألفا فروا من لبنان.

إجلاء رعايا ألمانيا

قالت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتين، إن ألمانيا بدأت بالفعل عملية إجلاء رعاياها في لبنان، لا سيما الموظفين غير الضروريين وأسر العاملين في السفارة والمواطنين الألمان المعرضين للخطر، حسب بيان رسمي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن هناك حاليا 1800 مواطن ألماني مسجل في لبنان.

ومن جانبه، أفاد مصدر مطلع على خطط عملية الإجلاء لوكالة رويترز، بأن خطط الطوارئ الخاصة بعمليات الإجلاء يبدو أنها تتم عن طريق البحر، مما يتيح حركة إجلاء لمجموعات أكبر وهذا سيحدده الوضع الأمني.

وأوضح المصدر، أن الرحلة إلى قبرص تستغرق حوالي ما يقرب إلى 10 ساعات عن طريق البحر، أو 40 دقيقة بالطائرة من بيروت.

في أستراليا، وضعت السلطات، خططا يمكن أن تشمل الإجلاء عن طريق البحر، مع حثها، نحو 15 ألفا من مواطنيها في لبنان على المغادرة عن طريق مطار بيروت الذي لا يزال مفتوحا.

وقالت السلطات الكندية، إنها ستتعاون مع أستراليا في إجلاء المواطنين عن طريق البحر. وذكرت صحيفة تورنتو ستار، أن الخطة تتضمن التعاقد مع سفينة تجارية لنقل 1000 شخص يوميًا، وفق لتقارير إخبارية محلية.

خطة إجلاء فرنسا

وضعت فرنسا، خطط إجلاء منذ عدة أشهر، لكنها لم تصدر أمر إجلاء. وتتركز خطط الطوارئ الحالية، المغادرة عن طريق قبرص ومطار بيروت، بينما تناقش أيضًا عمليات الإجلاء عبر تركيا.

وقال مسؤولون فرنسيون في تصريحات لوكالات أنباء محلية صباح اليوم، إنه سيتم إجلاء رعاياها عن طريق سفينة حربية تمتلكها فرنسا، وحاملة طائرات هليكوبتر في مدينة تولون بجنوب فرنسا، لكنها ستحتاج إلى عدة أيام للسفر إلى المنطقة.

خطة بريطانيا

دعت بريطانيا رعاياها إلى المغادرة على الفور. ونقلت نحو 700 جندي إلى قبرص، لتعزيز وجودها في المنطقة حيث لديها بالفعل أصول عسكرية، بما في ذلك سفينتان تابعتان للبحرية الملكية، ولديها أيضًا قاعدتين عسكريتين في الجزيرة.

إيطاليا تقلص عدد موظفيها في لبنان

قلصت إيطاليا، عدد الموظفين الدبلوماسيين غير الضروريين وعززت أفراد الأمن في سفارتها في بيروت، حسب ما أفاد مصدر أمني لـ رويترز.

وقال وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني، إنه حث رعايا بلاده مرارًا وتكرارًا على مغادرة لبنان في أقرب وقت، مؤكدا أنه سعى للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن سلامة الجنود الإيطاليين العاملين في عمليات حفظ السلام في المنطقة.

أمريكا تجلي رعاياها عن طريق قبرص

أمرت الولايات المتحدة، بنشر عشرات الجنود في قبرص للمساعدة في الاستعداد للسيناريوهات المحتملة بما في ذلك إجلاء المواطنين الأمريكيين من لبنان.

البرتغال تتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي

نصح رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو، مواطنيه بعدم السفر إلى لبنان. وقال إن البلاد لديها خطة لإجلاء المواطنين البرتغاليين المقيمين هناك بالتعاون مع الدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي.