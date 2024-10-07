الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

بمشاركة 100 مقاتلة، الاحتلال يستهدف 120 موقعا لحزب الله في لبنان

طيران الاحتلال، فيتو
طيران الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أن 100 مقاتلة تابعة لسلاح الجو أغارت اليوم على 120 هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان.

عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المستمر في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 23 سبتمبر الماضي.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لتشمل كل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

إسرائيل تشن حرب واسعة على لبنان

وقالت الوزارة في بيان إن "عدد الضحايا ارتفع إلى 2083 شهيدا و9869 مصابا منذ بداية القصف المتبادل في 8 أكتوبر 2023، بينهم 1212 قتيلا و3427 جريحا، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ أن بدأت إسرائيل شن حرب واسعة على لبنان في 23 سبتمبر.

 

استشهاد 2083 وإصابة 9869 آخرين في لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي

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