الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

غارات إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين على منطقة الريحان جنوبي لبنان.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية على لبنان 

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على بلدات كفر كلا والخيام وكفر حمام ومحيط كفر شوبا في جنوب لبنان.

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلانا يطالب فيه سكان القرى اللبنانية إلى عدم العودة لمنازلهم، حتى إشعار آخر، مع التنويه بأن  القصف سيستمر.

 

الاحتلال يوجه رسالة تحذيرية للبنانيين

 وجاء في بيان جيش الاحتلال، اليوم الإثنين،: نداء إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم حفاظا على سلامتهم: غارات جيش الدفاع مستمرة".

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جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخرين فى جنوب لبنان

 

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جيش الاحتلال لبنان جنوب لبنان كفر حمام

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