الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف 30 بلدة وقرية في لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

 استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية أكثر من 30 بلدة وقرية في قضاء صور جنوب لبنان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية، اليوم الاثنين، في نبأ عاجل.

وقبل وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الاثنين، عن استشهاد  10 من رجال الإطفاء في غارة إسرائيلية على بلدة برعشيت جنوبي لبنان.

 

استشهاد ١٠ من رجال الإطفاء في غارة إسرائيلية على لبنان 

 وفي وقت سابق من اليوم الاثنين ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين على منطقة الريحان جنوبي لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية على لبنان 

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على بلدات كفر كلا والخيام وكفر حمام ومحيط كفر شوبا في جنوب لبنان. 

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلانا يطالب فيه سكان القرى اللبنانية إلى عدم العودة لمنازلهم، حتى إشعار آخر، مع التنويه بأن  القصف سيستمر.

 

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