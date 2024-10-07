الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 10 رجال إطفاء جراء غارة إسرائيلية على لبنان

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، عن استشهاد  10 من رجال الإطفاء في غارة إسرائيلية على بلدة برعشيت جنوبي لبنان.

استشهاد ١٠ من رجال الإطفاء في غارة إسرائيلية على لبنان 

 وفي وقت سابق من اليوم الاثنين ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين على منطقة الريحان جنوبي لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية على لبنان 

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على بلدات كفر كلا والخيام وكفر حمام ومحيط كفر شوبا في جنوب لبنان. 

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلانا يطالب فيه سكان القرى اللبنانية إلى عدم العودة لمنازلهم، حتى إشعار آخر، مع التنويه بأن  القصف سيستمر.

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غارات إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان

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رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

 

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لبنان رجال الاطفاء جيش الاحتلال

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