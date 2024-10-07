أخبار الاقتصاد اليوم، الحكومة تحظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر، انخفاض أسعار الذهب، وتراجع اللحوم الضاني بالأسواق، البورصة تربح 28 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

انخفاض اسعار الذهب



انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بقيمة 10 جنيهات داخل الأسواق المحلية وخلال التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4081 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3575 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3064جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28600 جنيهًا

توقعات خفض كبير في أسعار الفائدة الأميركية



وتعرض الذهب لخسائر طفيفة، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع تزايد الرهانات على خفض أقل لأسعار الفائدة الأميركية في نوفمبر، بعد بيانات قوية للوظائف، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعيا لمزيد من المؤشرات.

انخفاض أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن انخفاضًا ملحوظًا، وتراوحت الانخفاضات ما بين 4 إلى 20 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

وانخفض سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 20 جنيهًا مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 420.5 جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 350 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات

وانخفض سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 393.3 جنيه.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وزير الاتصالات: إتاحة تقنيات الجيل الخامس ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي





شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم التوقيع على منح ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكلٍ من شركات أورنچ مصر للاتصالات، وڤودافون مصر للاتصالات، وإي آند مصر بنفس الشروط التى كانت الشركة المصرية للاتصالات قد وقعت على أساسها فى يناير الماضى.

يبلغ إجمالي قيمة تراخيص تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركات الاربعة حوالي 675 مليون دولار مقابل تراخيص الجيل الخامس وتجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة.

كما شهد طلعت مراسم توقيع محددات وضوابط إطلاق خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات.

قام بالتوقيع كل من المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس ياسر شاكر عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة اورنچ مصر للاتصالات، والمهندس محمد كمال عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر للاتصالات، والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إي آند مصر، والمهندس محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت كانا قد شهدا توقيع منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات فى يناير الماضى.

وعلى هامش التوقيع، صرح د. عمرو طلعت بأن إتاحة تقنيات الجيل الخامس ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وعلى ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تعزيز البنية الرقمية للدولة.

وأوضح بأن تقنيات الجيل الخامس سيكون لها بالغ الأثر على تحقيق التحول الرقمي حيث تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر لأهداف التنمية، كما تُعتبر تقنيات الجيل الخامس عاملًا محوريًا في تعزيز وتوسيع خدمات إنترنت الأشياء والذي يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية والخدمات الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.



شعبة المستوردين ترحب بحظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر

أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التموين بشعبة العامة للمستوردين، بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الخاص بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر، مؤكدا أنه قرار موفق، موضحًا أن القرار رقم 68 لسنة 2024 أكد على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة لمدة 6 أشهر، وذلك في العدد رقم 220 في 7 أكتوبر 2024.



أشار "رئيس اللجنة"، إلى أن المادة الأولى من القرار، أكدت على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ستة أشهر.

ونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد "رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين"، أن مصر عانت خلال العام الماضي من أزمة ارتفاع شديد في أسعار السكر الحر، مع وصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعود للتراجع ويصبح متوفرًا في الأسواق بأسعار أقل.

أوضح أن الأزمة ترجع إلى شح المعروض من المصانع والمنتجين، ولجوء العديد من التجار والموزعين لحجب السلعة لتحقيق مكاسب مالية.

وأوضح متى بشاي، أن التغييرات المناخية والطقس الجاف قد أضر بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم، وهو ما أثر بالسلب على السوق المحلية في مصر، مؤكدًا أن السكر سلعة من الإنتاج المحلي وغير مرتبطة بالدولار، والدولة تحتكر إنتاجها وتوزيعها لكنها لا تسعرها جبريا.

أشار "بشاي"، إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريبًا. كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.





ترتيب مبيعات السيارات السيدان خلال 8 أشهر

السيارات السيدان، كشف الاميك مجلس معلومات السيارات، عن إجمالي مبيعات السيارات السيدان المتوسطة الحجم خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، والتي شهدت تراجعا كبيرا عن العام الماضي.

ووفقا لما أعلنه الأميك تقرير مجلس معلومات السيارات ترتيب مبيعات السيارات السيدان في مصر وهي كالتالي:-



1- سيارات بيجو 508 بعدد 39 سيارة وحصة 66%.



2- سيارات ألفاروميو جوليا بعدد 18 سيارة وحصة 30%.



3- سيارات هوندا أكورد بعدد سيارة واحدة.



4- سيارات تويوتا كامري بعدد سيارة واحدة.





وأوضح تقرير مجلس معلومات السيارات، أكثر سيارة سيدان متوسطة حجم مبيعًا بمصر تمثلت في بيجو 508 ومبيعاتها في 8 شهور كاملة بلغت 39 سيارة فقط بينما الثانية سيارات ألفاروميو جوليا ومبيعاتها 18 سيارة فقط والمتنافسين في هذه الفئة بمصر تراجعوا بصورة كبيرة في الأعداد حيث لا يوجد طلب كبير عليها حاليًا بسبب ارتفاع سعرها المبالغ فيها علي عكس فترة كانت تتواجد فيها بقوة منافسة بين سيارات بيجو 508 وسيارات أوبل انسجنيا وسيارات هيونداي سوناتا.



البورصة تربح 28 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، أول جلسات الأسبوع الجاري، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه عند مستوى 2.249 تريليون جنيه.



وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% عند مستوى 31819 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 39316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% عند مستوى 13794 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% عند مستوى 7591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 10828 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.78% عند مستوى 3275 نقطة.

"أميك": تراجع مبيعات الأتوبيسات في السوق المصري

استعرض تقرير مجلس معلومات السيارات “أميك”، اجمالي مبيعات الأتوبيسات في السوق المصري خلال اول 8 اشهر من العام الجاري والتي بلغت نحو 4202 سيارة مقابل 5,043 سيارة بتراجع بلغ 17%.



ووفقا لما ذكره تقرير مجلس معلومات السيارات، تراجعت مبيعات أتوبيسات التصنيع المحلي 25% تقريبًا وبلغت 2804 أتوبيس مقابل 3,713 أتوبيس في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت مبيعات الأتوبيسات المستوردة 5% ووصلت الي 1,398 أتوبيس بدلًا من 1330 أتوبيس في العام الماضي.





اجمالي ترتيب الأتوبيسات بمصر



واوضح تقرير مجلس معلومات السيارات، ترتيب مبيعات شركات الأتوبيسات بصورة عامة بمصر لتشمل كل الفئات كالتالي:

1- سيارات تويوتا بعدد 1,392 أتوبيس وحصة 33%.

2- سيارات شيفروليه بعدد 999 وحدة وحصة 24%.

3- سيارات جولدن دراجون بعدد 704 أتوبيس وحصة 17%.

4- سيارات كينج لونج بعدد 464 وحدة وحصة 11%.

5- سيارات ميتسوبيشي بعدد 183 وحدة وحصة 4.4%.

6- سيارات فوتون بعدد 164 وحدة بحصة 4%.

7- سيارات مرسيدس بعدد 148 وحدة وحصة أقل من 4%.

8- سيارات سوزوكي بعدد 83 مركبة بحصة 2%.

9- سيارات فولفو بعدد 57 مركبة وحصة 1.4%.

10- سيارات هيونداي بعدد 6 مركبات بحصة 0.1%.



ترتيب السيارات الفان في 8 شهور بمصر

وتصدرت شركات السيارات الفان في مصر الشركات التالية في 8 شهور:

1- سيارات شيفروليه بعدد 635 سيارة وحصة 88.%

2- سيارات سوزوكي بعدد 83 مركبة وحصة 12%.



ترتيب مبيعات الميكروباص في مصر

وجاءت أكثر شركات الميكروباص مبيعًا في 8 شهور بمصر كالتالي:

1- سيارات جولدن دراجون بعدد 704 ميكروباص بحصة 37%.

2- سيارات تويوتا بعدد 579 ميكروباص وحصة 30%.

3- سيارات كينج لونج بعدد 464 ميكروباص بحصة 24%.

4- سيارات فوتون بعدد 164 ميكروباص وحصة 9%.



انخفاض 5 أنواع من الجبن في الأسواق

أسعار الجبن في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، مع انخفاض 5 أنواع من الجبن وارتفاع نوعين.



«فيتو» تستعرض أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبن جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبن الشيدر؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

وانخفضت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 4 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 116.9 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 78 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

فيما ارتفعت أسعار الجبنة جودا بنحو 16 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 452.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة جودا من 400 جنيه إلى 490 جنيهًا.

وانخفضت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 47 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 530.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 445 جنيها إلى 600 جنيه.

فيما انخفضت أسعار الجبن الرومي بنحو جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 244.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 288 جنيهًا.

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة بنحو 8.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 121.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 90 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

الحكومة تحظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 220، الصادر في 7 أكتوبر 2024، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 68 لسنة 2024، بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر.



وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على "استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023" لمدة ستة أشهر.



ونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 على "حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.



جدير بالذكر أن أسعار السكر سجلت ارتفاعًا في الأسواق، ليصل سعر كيلو السكر المعبأ فاخر إلى 60 جنيهًا، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية للسلع المحلية والعالمية.