الكيلو يصل لـ 60 جنيهًا، ارتفاع أسعار السكر اليوم في الأسواق

سجلت أسعار السكر ارتفاعًا في الأسواق ليصل سعر كيلو السكر المعبأ فاخر إلى 60 جنيهًا، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية للسلع المحلية والعالمية.

سعر السكر اليوم في المحال التجارية

«فيتو» تستعرض أسعار السكر في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية، فضلًا عن سعر السكر اليوم في عدد من المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ في السطور الأتية:

ارتفاع أسعار السكر المعبأ في الأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر السكر المعبأ نحو 50 قرشًا في الكيلو، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر نحو 37.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ ما بين 30 و50 جنيهًا.

أسعار السكر اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار سكر الدوحة في الأسواق

وعن أسعار سكر الدوحة فسجل ارتفاعًا يقدر بـ 4.5 جنيه للكيلو مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر سكر الدوحة نحو 41.2 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار سكر الدوحة ما بين 35 و60 جنيهًا.

أسعار سكر زمزم في الأسواق

بينما ارتفع سعر سكر زمزم نحو 3.8 جنيه في الكيلو، ليبلغ متوسط سعر كيلو سكر زمزم نحو 40 جنيهًا، وتراوحت أسعار سكر زمزم من 35 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار السكر اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار سكر البلورة في الأسواق

كما ارتفعت أسعار سكر البلورة بنحو 3.8 جنيه في الكيلو، وبلغ متوسط سعر سكر البلورة نحو 38.8 جنيه، لتتراوح أسعار سكر البلورة من 33 إلى 60 جنيهًا.

أسعار السكر في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

وعن أسعار السكر في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فجاءت كالأتي:

أسعار السكر اليوم في الأسواق، فيتو

تراوح سعر سكر توب فاليو وزن كيلو من 34.5 جنيه إلى 36.5 جنيه. تراوح سعر سكر ميس نور وزن كيلو من 34.5 جنيه إلى 36.5 جنيه. بلغ سعر سكر زمزم وزن كيلو نحو 36 جنيهًا. تراوح سعر سكر الضحى وزن كيلو من 37 جنيهًا إلى 40 جنيهًا. تراوح سعر سكر أبيض المزاج من 30 إلى 37 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر سكر أبيض أحلى مذاق وزن كيلو من 30 إلى 33 جنيهًا. بلغ سعر سكر ابيض خالتي بهية وزن كيلو نحو 35 جنيهًا. بلغ سعر سكر دراهم وزن كيلو نحو 35 جنيهًا. بلغ سعر سكر ابيض الزعيم نحو 37 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر سكر ريحانة وزن كيلو نحو 37 جنيهًا.