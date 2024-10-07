أسعار سيارات فولفو XC40 الكروس أوفر تلائم فئات رجال الأعمال

سيارات فولفو، استقبل السوق المحلى خلال مطلع أكتوبر الجاري سيارات XC40 الكروس أوفر بمواصفات تتلاءم مع السوق المصري، وقوة محرك عالية الأداء تساعدها فى السفر وقطع مسافات كبيرة، وأسعار تناسب رجال الأعمال لارتفاع تكلفتها الانتاجية داخل المصانع.

وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية فولفو كافة الموزعين والتجار بالأسعار الجديدة لسيارات XC40 الكروس أوفر بالسوق المصري خلال شهر أكتوبر الجارى وهي كالتالي:

أول فئة كور بسعر 2 مليون و999 ألف بدلًا من 2 مليون و690 ألف بزيادة 309 آلاف

ثاني فئة اليتاميت دارك بسعر 3 ملايين و385 ألف بدلًا من 2 مليون و990 ألف بزيادة 395 ألف جنيه.

حصلت سيارات فولفو XC40، على مصابيح الأمامية LED، وشاشة للسائق بحجم 12 بوصة، مع تحكم بسرعة السيارة، ومرايا الأبواب الكهربائية القابلة للارتداد، بالإضافة إلى مرايا الصالون الداخلي المضيئة، بجانب مرايا للرؤية الخلفية يخفت ضوؤها تلقائيًا، مع مراقبة ضغط الإطارات، والتخفيف عند الحارة القادمة، نظام التوجيه الكهربائي التكيفي، مستشعر المطر، ونظام مساعد الركن، الخلفي، شاشة مركزية مقاس 9 بوصات، ونظام مساعد الركن، أمامي وخلفي، كاميرا المساعدة في الركن، الخلف مصابيح الضباب.