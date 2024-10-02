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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 217 بجريدة الوقائع المصرية

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 217، الصادر في 2 أكتوبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الطيران المدني، وزارة الصناعة.
-قرارات وزارة العدل، بشأن إنشاء 12 دائرة جنايات أول درجة بأرقام من (1) حتى (12) و(4) دوائر جنايات مستأنفة بأرقام من (1) حتى (4)، لمحكمة مستأنف القاهرة.
-وقرارات وزارة الداخلية بشأن رد الجنسية المصرية لـ24 شخصًا.
قرارات وزارة الطيران المدني، بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة المصرية للمطارات، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وشركة إيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعالجية.


-وقرار وزارة الصناعة بشأن منح بعض المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية مهلة مقدارها سنة للبند (١،٢) وبالنسبة لباقى البنود مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل. 

 


 

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