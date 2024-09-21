أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)

شهدت عشية يوم بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025 تباينا في أسعار بعض السلع الأساسية، مع ضعف إقبال الأسر المصرية، على المحال على عكس السنوات الماضية خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.

سعر الألبان والجبن

وفي جولة فيتو لرصد الأسعار بمحافظة الجيزة، كان سعر ثمن كيلو من الجبن الرومي ٤٥ جنيها والجبنة البيضاء بلغ سعر الثمن ٤٥ جنيها، فيما بلغ سعر ثمن الزيتون وثمن اللانشون 20 جنيهًا.

سعر البيض والفينو

أما سعر البيض فشهد ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر البيضة الواحدة إلى 6.5 جنيهات ، وسعر كرتونة البيض إلى 200 جنيه.

وبلغ سعر كيلو اللبن السائب 32 جنيهًا، أما الفينو فتراوح سعر الرغيف بين 1 جنيه و3 جنيهات حسب الحجم أما سعر الفينو الكيزر فبلغ ٢.٥ للرغيف الواحد.

وبلغ سعر زجاجة المياه المعدنية الكبيرة 10 جنيهات والصغيرة 6 جنيهات.

وأرجع التجار ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، والتى أدت إلى زيادة تكلفة الإنتاج الحيواني، وانعكس على أسعار اللحوم والألبان والبيض.

بالاضافة الى ارتفاع تكاليف النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف النقل، مما أثر على أسعار السلع بشكل عام، بجانب زيادة الطلب مع بدء العام الدراسي الجديد، يزداد الطلب على بعض السلع الأساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.