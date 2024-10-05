السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

قفزة لـ فول الغلابة وعودة جنون السكر، ارتفاع أسعار 10 سلع رئيسية بالأسواق

أسعار السلع الغذائية
أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، مع ارتفاع نحو 10 سلع رئيسية، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض في سعر السلع الغذائية  في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

8 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفول المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الفول المعبأ بنحو 8 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 62.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 40 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الفول السائب بالأسواق

ارتفع سعر الفول السائب بنحو جنيه للكيلو، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 43.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

6 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفول المعبأ مجروش بالأسواق

ارتفع سعر الفول المعبأ مجروش بنحو 6 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ مجروش نحو 62 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ مجروش من 40 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

4 جنيهات ارتفاعًا في سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

كما ارتفع سعر الدقيق المعبأ بنحو 4 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 28.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 20 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

جنيهان ارتفاعًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو جنيهين، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 37.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 32 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

جنيهان ارتفاعًا في سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

وارتفع سعر المكرونة المعبأة بنحو جنيهين، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 32.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 27 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

2.5 جنيه ارتفاعًا في سعر المكرونة السائبة بالأسواق

وارتفع سعر المكرونة السائبة بنحو 2.5 جنيه في الكيلو، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 27.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 22 إلى 32 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

10 جنيهات ارتفاعًا في سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

ارتفع سعر زيت عباد الشمس  بنحو 10 جنيهات، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 90.9 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 55 إلى 120 جنيهًا للتر.

18 جنيهًا ارتفاعًا في سعر زيت الذرة بالأسواق

وارتفع سعر زيت الذرة  بنحو 18 جنيهًا، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 110.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 150 جنيهًا للتر.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

23 جنيهًا ارتفاعًا في سعر الشاي بالأسواق

كما ارتفع سعر الشاي ارتفاعات تراوحت ما بين 17.5 جنيه إلى 23 جنيهًا في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 251 جنيهًا إلى 274.5 جنيه للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي من 200 إلى 300 جنيه.

txt

وزير التموين: دعم القطاع الخاص لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

txt

تخفيضات تصل لـ 30%، محافظ الدقهلية يتفقد معارض المحافظة الدائمة لبيع السلع والمنتجات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار السلع الغذائية ارتفاع أسعار السلع ارتفاع أسعار السلع الغذائية ارتفاع سعر الفول السلع الغذائية سعر الدقيق سعر السكر سعر السلع سعر السلع الغذائية سعر الفول سعر الفول السائب سعر المكرونة سعر المكرونة السائبة سعر كيلو الدقيق سعر كيلو السكر سعر كيلو الفول سعر كيلو الفول السائب

مواد متعلقة

الأقصر تعلن إقامة معارض دائمة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

السكر بـ 12.5 والزيت بـ 30 جنيها، أسعار السلع على بطاقات التموين خلال أكتوبر

الأكثر قراءة

قفزة لـ فول الغلابة وعودة جنون السكر، ارتفاع أسعار 10 سلع رئيسية بالأسواق

رد فعل أحمد قندوسي على قرار الأهلي بإحالته للتحقيق

هجوم ناري من وكيل القندوسي السابق على اللاعب بعد حديثه عن الأهلي (فيديو)

تحذير عاجل من التعليم للطلاب بشأن الغياب

الأهلي بجوار الكبار، الكاف يكشف تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا

الكشف بـ 300 جنيه، القبض على طبيبة تدير عيادة جلدية داخل صيدلية في سوهاج

شادي محمد يرد على مشاركة لاعبة موقوفة بمباراة الأهلي والزمالك بدوري السيدات

تلقت 40 طعنة نافذة، محافظ الإسماعيلية يطمئن على مفتشة تموين بعد تماثلها للشفاء

منوعات

المزيد

اكتشاف نوع جديد من الأسماك شرقي الصين

لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

البراد الألومنيوم، صناعة حرفية من روائح الزمن الجميل (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 04- 10-2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الطفل المعاق في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة وسعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية