قفزة لـ فول الغلابة وعودة جنون السكر، ارتفاع أسعار 10 سلع رئيسية بالأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، مع ارتفاع نحو 10 سلع رئيسية، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض في سعر السلع الغذائية في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

8 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفول المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الفول المعبأ بنحو 8 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 62.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 40 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الفول السائب بالأسواق

ارتفع سعر الفول السائب بنحو جنيه للكيلو، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 43.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

6 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفول المعبأ مجروش بالأسواق

ارتفع سعر الفول المعبأ مجروش بنحو 6 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ مجروش نحو 62 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ مجروش من 40 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

4 جنيهات ارتفاعًا في سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

كما ارتفع سعر الدقيق المعبأ بنحو 4 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 28.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 20 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

جنيهان ارتفاعًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو جنيهين، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 37.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 32 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

جنيهان ارتفاعًا في سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

وارتفع سعر المكرونة المعبأة بنحو جنيهين، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 32.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 27 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

2.5 جنيه ارتفاعًا في سعر المكرونة السائبة بالأسواق

وارتفع سعر المكرونة السائبة بنحو 2.5 جنيه في الكيلو، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 27.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 22 إلى 32 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

10 جنيهات ارتفاعًا في سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو 10 جنيهات، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 90.9 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 55 إلى 120 جنيهًا للتر.

18 جنيهًا ارتفاعًا في سعر زيت الذرة بالأسواق

وارتفع سعر زيت الذرة بنحو 18 جنيهًا، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 110.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 150 جنيهًا للتر.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

23 جنيهًا ارتفاعًا في سعر الشاي بالأسواق

كما ارتفع سعر الشاي ارتفاعات تراوحت ما بين 17.5 جنيه إلى 23 جنيهًا في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 251 جنيهًا إلى 274.5 جنيه للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي من 200 إلى 300 جنيه.