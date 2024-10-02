الخميس 03 أكتوبر 2024
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اقتصاد

الأحداث العالمية تؤثر على مبيعات السيارات في أمريكا

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

تسيطر حالة من الركود على مبيعات السيارات  متأثرًا بالأوضاع الاقتصادية العالمية، والضربات التي تحدث بين إسرائيل وحزب الله ومؤخرًا إيران، حيث تراجعت  مبيعات ستيلانتيس في الولايات المتحدة بنسبة 16% في النصف الأول من هذا العام. 

وبالنظر إلى أداء العلامات التجارية الأمريكية خلال شهر يونيو، انخفضت مبيعات جيب بنسبة 9% بينما انخفضت مبيعات رام بنسبة 26%.

 وعانت كرايسلر من انخفاض بنسبة 8% وتراجعت مبيعات دودج بنسبة 16%، مما تسبب في رفع المخزون، داخل المصانع وركود تام في حركة المبيعات. 

كما حددت الشركة في السابق مستويات المخزون في الولايات المتحدة عند 330 ألف مركبة بحلول الربع الأول من عام 2025.

 وهي الآن تريد تحقيق هدفها بحلول نهاية هذا العام، من خلال تقديم خصومات أكبر على سيارات موديلات 2024 وما قبلها. 

في النصف الثاني من عام 2024، تريد شركة صناعة السيارات شحن 200 ألف سيارة أقل إلى تجار الولايات المتحدة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، وهذا يضاعف فعليًا عدد المركبات مقارنة بالتقدير السابق الذي قدمته شركة ستيلانتيس. 

وتستشهد رابع أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم بـ “تدهور في خلفية الصناعة العالمية” بينما تعترف بأنها تواجه منافسة صينية متزايدة.

 

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