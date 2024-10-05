الكيلو اقترب من "نص باكو"، زيادة جديدة تضرب أسعار اللحوم الضاني بالأسواق
أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعا تراوح ما بين 11 جنيهًا إلى 16.5 جنيه، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
سعر اللحوم الضأن في الأسواق
«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:
ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق
وارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 16.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 430 جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 380 جنيهًا إلى 470 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.
ارتفاع في سعر لحم ضاني بالعظام
وارتفع سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو 11 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 399 جنيهًا.
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.
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