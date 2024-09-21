باستثناء الشيدر والفلمنك، انخفاض أسعار الجبن في الأسواق (صور)
أسعار الجبن في الأسواق، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية اليوم السبت 21 سبتمبر الجاري، سجلت أسعار الجبن الأبيض والرومي انخفاضًا ملحوظًا مقابل ارتفاع الفلمنك والشيدر.
أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لها
«فيتو» تستعرض أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبن جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبن الشيدر؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:
انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق
انخفضت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 15 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 119 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 75 جنيهًا إلى 175 جنيهًا.
انخفاض أسعار الجبنة جودا في الأسواق
فيما انخفضت أسعار الجبنة جودا بنحو 18 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 432 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة جودا من 375 جنيهًا إلى 490 جنيهًا.
ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق
وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 42 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 538.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 408 جنيهات إلى 650 جنيهًا.
انخفاض أسعار الجبن الرومي في الأسواق
فيما انخفضت أسعار الجبن الرومي بنحو 2.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 256.6 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 300 جنيه.
انخفاض أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق
وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة بنحو 4 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 126.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا.
انخفاض أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق
وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي بنحو 6.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 145.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.
ارتفاع أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق
وارتفع أسعار الجبنة الشيدر بنحو 20 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 303.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 90 جنيهًا إلى 490 جنيهًا.
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