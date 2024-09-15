انخفاض الرومي وارتفاع الفلمنك، أسعار الجبن بأنوعها مع قرب العام الدراسي الجديد
أسعار الجبن في الأسواق، بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية يوم السبت 21 سبتمبر الجاري، سجلت أسعار الجبن بأنواعها تباينًا ملحوظًا بين انخفاض لبعض الأنواع وارتفاع أخرى، خاصة وأن الجبن بأنواعها من أكثر السلع استهلاكًا خلال العام الدراسي.
أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لها
«فيتو» تستعرض أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبن جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبن الشيدر؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:
انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق
انخفضت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 3 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 126.8 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 70 جنيهًا إلى 180 جنيهًا.
انخفاض أسعار الجبنة جودا في الأسواق
فيما انخفضت أسعار الجبنة جودا بنحو 16.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 455.8 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة جودا من 380 جنيهًا إلى 600 جنيه.
ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق
وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 17 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 545 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 445 جنيهًا إلى 650 جنيهًا.
انخفاض أسعار الجبن الرومي في الأسواق
فيما انخفضت أسعار الجبن الرومي بنحو 6 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 253 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 288 جنيهًا.
انخفاض أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق
وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة بنحو 5 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 127 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 100 جنيه إلى 170 جنيهًا.
ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق
وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي بنحو جنيهين عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 150 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.
ارتفاع أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق
وارتفع أسعار الجبنة الشيدر بنحو 33 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 315.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 90 جنيهًا إلى 490 جنيهًا.
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