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التجارة تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر

السكر
السكر
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 نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 193، الصادر في 29 يونيو 2024، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 271 لسنة 2024، بشأن مد حظر تصدير السكر لمدة  3 أشهر
وجاء في المادة الأولى لـ قرار وزارة التجارة والصناعي "يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بشأن حظر تصدير صنف السكر.
 

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420  لسنة 2005، بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر.


وبعد الاطلاع على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 271 لسنة 2024، (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر؛ وعلى القرارات الوزارية أرقام 215، 348، 500 لسنة 2023، 94 لسنة 2024 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023؛ وعلى كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (8292)، وعلى مذكرة السيدة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية؛ وللصالح العام.

 

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