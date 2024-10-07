الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحوثيون يعلنون ذكرى 7 أكتوبر عطلة رسمية في اليمن

الحوثيون، فيتو
الحوثيون، فيتو

أعلنت اللجنة العليا للاحتفالات في اليمن أن اليوم الإثنين الذي يصادف ذكرى أحداث 7 أكتوبر، سيكون عطلة رسمية في البلاد.

وأوضحت اللجنة أن احتفالات ومسيرات كبيرة ستقام في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، وستستمر حتى 14 أكتوبر الذي يصادف الذكرى الـ61 لثورة 14 أكتوبر.

كما أعلنت اللجنة عن "حملة تغريدات واسعة" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تطلق مساء اليوم الاثنين بمناسبة مرور عام على انطلاق "طوفان الأقصى".

وألقى زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثيين عبد الملك الحوثي، كلمته الأسبوعية الأحد تطرق فيها إلى التطورات الإقليمية وإحياء ذكرى السابع من أكتوبر.

ووصف الحوثي أحداث السابع من أكتوبر بأنها "حدث صادم لا يمكن أن يمحى من الذاكرة الإسرائيلية"، مشيرا إلى أنه ألحق ضررا كبيرا بـ"الغطرسة الإسرائيلية"، وأن"عملية طوفان الأقصى فرملت وأوقفت المسار الذي كان يقوده من يسمون أنفسهم بالمطبعين في مسار الموالين لإسرائيل".

واعتبر الحوثي أن عملية "طوفان الأقصى" صنعت تحولا في مسار القضية الفلسطينية ودعا للخروج المليوني استجابة لدعوة "حماس"، مضيفا أن عملية "طوفان الأقصى" كشفت من يدعم القضية الفلسطينية بصدق ومن يدعي ذلك كذبا، حسب تعبيره.

واختتم الحوثي حديثه بالإشارة إلى أن قواتهم المسلحة أسقطت 11 طائرة مسيرة مسلحة أمريكية من نوع "إم كيو 9"، و"استهدفت 193 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي، ومرتبطة بالأمريكي والبريطاني".

وأضاف: "نحن في جبهة اليمن قصفنا على مدى عام بأكثر من 1000 صاروخ ومسيرة، وكذلك استخدمنا الزوارق في البحار".

وذكر الحوثي أن القصف الجوي الذي استهدف اليمن بلغ 774 هجمة، أسفرت عن مقتل 82 شخصا وإصابة 340 آخرين.

إسرائيل تحيي ذكرى هجوم 7 أكتوبر 2023 وتكشف عن خسائرها البشرية

الجيش الإسرائيلي: اعتراض هدفين جويين مشبوهين جنوبي تل أبيب (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اليمن ذكرى أحداث 7 أكتوبر العاصمة صنعاء طوفان الأقصى انصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي

مواد متعلقة

إسرائيل تحيي ذكرى هجوم 7 أكتوبر 2023 وتكشف عن خسائرها البشرية

هل تقصف إسرائيل نووي إيران؟ وزير الدفاع يرد

اللواء المنصوري: مصر قطعت ذراع إسرائيل الطولى بطائرات روسية متخلفة في 6 أكتوبر

مصر ترحب بدعوة الرئيس الفرنسي لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل

الأكثر قراءة

تباين أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

إسرائيل تحيي ذكرى هجوم 7 أكتوبر 2023 وتكشف عن خسائرها البشرية

نجم الزمالك السابق يتحدث عن صفقة لاعب ليفربول السابق

اليوم بدء التشغيل التجريبي لقطار سيناء بحضور وزير النقل

الحوثيون يعلنون ذكرى 7 أكتوبر عطلة رسمية في اليمن

التعليم تنبه على المديريات بضرورة تخصيص الحصة الأولى عن انتصارات حرب أكتوبر.. اليوم

اليوم، انطلاق دوري المحترفين في موسمه الثاني ومواجهات نارية بالافتتاح

أسعار الذهب اليوم الإثنين آخر تحديث

منوعات

المزيد

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

نفوق فيلين في تايلاند بسبب الفيضانات المفاجئة

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصيلة الدمار تصل لـ 86%.. غزة تتحول إلي مدينة أشباح خلال عام من الحرب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية