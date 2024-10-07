الحوثيون يعلنون ذكرى 7 أكتوبر عطلة رسمية في اليمن

أعلنت اللجنة العليا للاحتفالات في اليمن أن اليوم الإثنين الذي يصادف ذكرى أحداث 7 أكتوبر، سيكون عطلة رسمية في البلاد.

وأوضحت اللجنة أن احتفالات ومسيرات كبيرة ستقام في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، وستستمر حتى 14 أكتوبر الذي يصادف الذكرى الـ61 لثورة 14 أكتوبر.

كما أعلنت اللجنة عن "حملة تغريدات واسعة" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تطلق مساء اليوم الاثنين بمناسبة مرور عام على انطلاق "طوفان الأقصى".

كلمة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة تمام عام منذ عملية طوفان الأقصى 3 ربيع الثاني 1446هـ 6 أكتوبر 2024مhttps://t.co/DOKA0wI7nL#سيد_القول_والفعل#طوفان_نحو_التحرير pic.twitter.com/KsZ0tMTSXg October 6, 2024

وألقى زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثيين عبد الملك الحوثي، كلمته الأسبوعية الأحد تطرق فيها إلى التطورات الإقليمية وإحياء ذكرى السابع من أكتوبر.

ووصف الحوثي أحداث السابع من أكتوبر بأنها "حدث صادم لا يمكن أن يمحى من الذاكرة الإسرائيلية"، مشيرا إلى أنه ألحق ضررا كبيرا بـ"الغطرسة الإسرائيلية"، وأن"عملية طوفان الأقصى فرملت وأوقفت المسار الذي كان يقوده من يسمون أنفسهم بالمطبعين في مسار الموالين لإسرائيل".

واعتبر الحوثي أن عملية "طوفان الأقصى" صنعت تحولا في مسار القضية الفلسطينية ودعا للخروج المليوني استجابة لدعوة "حماس"، مضيفا أن عملية "طوفان الأقصى" كشفت من يدعم القضية الفلسطينية بصدق ومن يدعي ذلك كذبا، حسب تعبيره.

واختتم الحوثي حديثه بالإشارة إلى أن قواتهم المسلحة أسقطت 11 طائرة مسيرة مسلحة أمريكية من نوع "إم كيو 9"، و"استهدفت 193 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي، ومرتبطة بالأمريكي والبريطاني".

وأضاف: "نحن في جبهة اليمن قصفنا على مدى عام بأكثر من 1000 صاروخ ومسيرة، وكذلك استخدمنا الزوارق في البحار".

وذكر الحوثي أن القصف الجوي الذي استهدف اليمن بلغ 774 هجمة، أسفرت عن مقتل 82 شخصا وإصابة 340 آخرين.