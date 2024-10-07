الجيش الإسرائيلي: اعتراض هدفين جويين مشبوهين جنوبي تل أبيب (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتراض هدفين جويين مشبوهين تم إطلاقهما من الشرق باتجاه جنوب تل أبيب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد التحذير من تسلل طائرات معادية، اعترض سلاح الجو هدفين جويين مشبوهين انطلقا من الشرق باتجاه ريشون لتسيون وبلماشيم".

مصادر عبرية: دوت صافرات الإنذار في "ريشون لتسيون" قرب "تل أبيب" و"بلماحيم" جنوب #فلسطين المحتلة إثر مسيرة قادمة من #اليمن. pic.twitter.com/Zd0MJA7KCg October 7, 2024

وفي وقت سابق، استهدف حزب الله اللبناني مدينتي حيفا وطبريا شمالي إسرائيل، حيث أطلق صواريخ "فادي 1" على قاعدة الكرمل العسكرية الإسرائيلية جنوبي حيفا، ردًّا على الغارات العنيفة على لبنان.

كما أعلن أنه استهدف بالصواريخ قاعدة نيمرا العسكرية غربي طبريا، إحدى القواعد الرئيسية شمالي إسرائيل.