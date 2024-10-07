الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي: اعتراض هدفين جويين مشبوهين جنوبي تل أبيب (فيديو)

جنوب تل أبيب، فيتو
جنوب تل أبيب، فيتو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتراض هدفين جويين مشبوهين تم إطلاقهما من الشرق باتجاه جنوب تل أبيب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد التحذير من تسلل طائرات معادية، اعترض سلاح الجو هدفين جويين مشبوهين انطلقا من الشرق باتجاه ريشون لتسيون وبلماشيم".

وفي وقت سابق، استهدف حزب الله اللبناني مدينتي حيفا وطبريا شمالي إسرائيل، حيث أطلق صواريخ "فادي 1" على قاعدة الكرمل العسكرية الإسرائيلية جنوبي حيفا، ردًّا على الغارات العنيفة على لبنان.

كما أعلن أنه استهدف بالصواريخ قاعدة نيمرا العسكرية غربي طبريا، إحدى القواعد الرئيسية شمالي إسرائيل.

فتاكة وقادرة على المراوغة.. 11 سلاحا يستطيعون الوصول إلى تل أبيب وتدميرها (إنفوجراف)

تل أبيب تحترق في صدارة تريند اليوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سلاح الجو الجيش الإسرائيلي تل أبيب حزب الله اللبناني حيفا طبريا قاعدة الكرمل العسكرية الإسرائيلية

مواد متعلقة

هل تقصف إسرائيل نووي إيران؟ وزير الدفاع يرد

لماذا تخشى إسرائيل مواجهة الجيش المصري؟ أحد أبطال أكتوبر يجيب

وزير دفاع إسرائيل يقوم بزيارة خاطفة إلى واشنطن استعدادا للهجوم على إيران

اللواء المنصوري: مصر قطعت ذراع إسرائيل الطولى بطائرات روسية متخلفة في 6 أكتوبر

الأكثر قراءة

تباين أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

إسرائيل تحيي ذكرى هجوم 7 أكتوبر 2023 وتكشف عن خسائرها البشرية

نجم الزمالك السابق يتحدث عن صفقة لاعب ليفربول السابق

اليوم بدء التشغيل التجريبي لقطار سيناء بحضور وزير النقل

الحوثيون يعلنون ذكرى 7 أكتوبر عطلة رسمية في اليمن

التعليم تنبه على المديريات بضرورة تخصيص الحصة الأولى عن انتصارات حرب أكتوبر.. اليوم

اليوم، انطلاق دوري المحترفين في موسمه الثاني ومواجهات نارية بالافتتاح

أسعار الذهب اليوم الإثنين آخر تحديث

منوعات

المزيد

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

نفوق فيلين في تايلاند بسبب الفيضانات المفاجئة

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصيلة الدمار تصل لـ 86%.. غزة تتحول إلي مدينة أشباح خلال عام من الحرب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية