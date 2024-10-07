الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخرين فى جنوب لبنان

الجندي الإسرائيلي،
الجندي الإسرائيلي، فيتو

غزة الآن، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض جسمين مشبوهين تم إطلاقهما من جهة الشرق، وفق فضائية “الجزيرة”.

كما أعلن مقتل جندي الاحتياط إيتاي أزولاي من الوحدة 5515 في معارك جنوب لبنان كما أصيب جنديين آخرين بجروح خطرة.

 

إسرائيل تستهدف منشآت إيران النووية

ومن جانب آخر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن الرد المرتقب على هجمات إيران الصاروخية "سيكون مستقلًّا"، فاتحًا المجال أمام إمكانية ضرب أهداف نووية لطهران.

وقال غالانت لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن إسرائيل تنسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة بينما تستعد للرد على إيران، لكنها "ستتخذ قراراتها المستقلة" حول كيفية الرد.

وأضاف: "تتمتع إسرائيل بالقدرة على ضرب أهداف قريبة وبعيدة. لقد أثبتنا ذلك. سنرد على الهجوم الإيراني بشكل مناسب. لن نقف مكتوفي الأيدي ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يقف مكتوفي الأيدي".

 

وأصبح غالانت أحد المتحاورين الرئيسيين لإسرائيل مع الولايات المتحدة، حيث تحدث بشكل متكرر مع أوستن وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.

كما التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، رئيس القيادة المركزية الأمريكية مايكل إريك كوريلا، لمناقشة الرد الإسرائيلي المخطط له ضد إيران.

وتحدث غالانت أيضا عما اعتبره "نجاح الحملة الإسرائيلية ضد حزب الله اللبناني حتى الآن"، قائلا إن إسرائيل "فككت جزءا كبيرا من قدراته"، كما أشار إلى أن حزب الله "يواجه الآن نقصا في القيادة والسيطرة"، لا سيما بعد مقتل كبار قادته وعلى رأسهم زعيمه حسن نصر الله.

وقال إن العملية البرية الإسرائيلية جنوبي لبنان تظل محدودة باستهداف مواقع حزب الله الأقرب إلى الحدود، حتى مع توسع الهجوم في الأيام الأخيرة.


وتابع غالانت: "الضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله أحدثت صدعا يفتح الباب الآن للتغيير ليس فقط في لبنان، بل في الشرق الأوسط بأكمله".

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