الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

وزير دفاع إسرائيل يقوم بزيارة خاطفة إلى واشنطن استعدادا للهجوم على إيران

وزيرا دفاع إسرائيل
وزيرا دفاع إسرائيل وأمريكا، فيتو

الحرب على لبنان ، قالت "يديعوت أحرونوت" إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت سيتوجه إلى واشنطن في زيارة تستغرق يومًا واحدًا على خلفية الاستعداد للرد على إيران وفي ظل التوترات المستمرة بالشرق الأوسط.

ويلتقي جالانت كبار المسؤولين في البنتاجون ومع مستشاري الرئيس في البيت الأبيض.

وذكرت الصحيفة أن الهدف المعلن هو تعزيز التعاون بشأن "القضايا المطروحة" ومواصلة الحوار مع الولايات المتحدة وقواتها الأمنية.

وأعلن السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع باتريك رايدر في تدوينة على منصة "إكس" أن جالانت يقوم بزيارة رسمية يوم الأربعاء لمناقشة التطورات الأمنية الجارية في الشرق الأوسط.

وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يتطلع إلى لقاء جالانت مرة أخرى في واشنطن العاصمة.

وتأتي الزيارة في ظل توترات شديدة في المنطقة تحسبا لهجوم إسرائيلي على إيران.

ووعدت القوات الإسرائيلية باتخاذ "إجراءات مهمة" ردًّا على الهجوم الصاروخي الباليستي الواسع النطاق الذي شنته إيران يوم 1 أكتوبر.

ووفقًا للتقارير، لم تستبعد إسرائيل ضرب منشآت النفط أو المنشآت النووية في إيران بشكل مباشر إذا تعرضت لهجوم، لكن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لتخفيف حدة الرد لعدم إشعال المنطقة بحرب شاملة، وحتى الآن ليس من الواضح كيف سيكون الرد.

وكشفت تقارير إعلامية عبرية عن موافقة الكابينيت الإسرائيلي على مهاجمة إيران ردًّا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران مؤخرًا ضد أهداف في تل أبيب.

ويبدو أن إسرائيل مستعدة لضرب إيران مباشرة بطريقة أكثر قوة وعلنية مما كانت عليه من قبل، فلدى إيران عدد من الأهداف الحساسة بما في ذلك مواقع إنتاج النفط والقواعد العسكرية والمواقع النووية، وفق ما نقله تقرير من صحيفة "نيويورك تايمز".

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