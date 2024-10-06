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أخبار الفن اليوم: نجلاء بدر تكشف سبب دخولها كلية الإعلام.. انتهاء تصوير فيلم "بنات الباشا" بشبرامنت.. وائل جسار: الوضع في لبنان مأساوي

نجلاء بدر، فيتو
نجلاء بدر، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها انتهاء تصوير فيلم “بنات الباشا” للمخرج ماندو العدل.

 

وجاءت أهم الأخبار كالتالي: 

انتهاء تصوير فيلم "بنات الباشا" بشبرامنت

أعلن المخرج محمد جمال العدل انتهاء تصوير فيلم “بنات الباشا”، داخل أحد الاستوديوهات الخاصة بمنطقة شبرا منت، حيث جمع المشهد كل أبطال الفيلم، وكان عبارة عن حفل زفاف يحضره أبطال العمل بشكل كامل.

 

فيلم بنات الباشا

ونشر محمد العدل صورة جماعية لفريق عمل الفيلم بعد الانتهاء من تصوير آخر مشهد، وعلق عليها قائلا: “الحمد لله فركش فيلم بنات الباشا.. شكرا لكل الأقسام.. انتوا شاطرين وفنانين ومحترمين ومبسوط جدا بالشغل معاكم..جيجي ومني ونادية وياسمين ونهال ونور وفلك وزينب".

 

نجلاء بدر تكشف سبب دخولها كلية الإعلام

كشفت الفنانة نجلاء بدر، عن تحول مسار دراستها إلى كلية الإعلام بعدما كانت تريد دراسة التمثيل.

وقالت نجلاء بدر خلال لقائها في برنامج "ساعة ونس" مع مراد مكرم عبر قناة cbc سفرة: "أنا كان نفسي أبقى ممثلة وكنت عايزة أدخل معهد فنون مسرحية قسم تمثيل، جبت مجموع كويس في الثانوية العامة 96%، بابا قالي لازم أدخل كلية مش معهد".

 

وائل جسار لـ "فيتو": الوضع في لبنان مأساوي

أكد الفنان اللبناني وائل جسار أن اعتذاره عن المشاركة في مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 32  بسبب الأوضاع الصعبة التي تعيشها لبنان حاليًّا.

 

اعتذار وائل جسار عن المشاركة في الموسيقى العربية 

وأضاف وائل جسار في تصريح خاص لفيتو:" الحمد الله إحنا بخير بس الوضع في لبنان مأساة في أكثر من مليون و300 ألف نازح وربنا يعينهم، كمان إحنا داخلين على فصل الشتاء مفيش مكان يأويهم، والدولة عاجزة أنها تعمل أي حاجة.

 

جدول عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح 2024

كشف مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري عن جدول عروض دورة 2024، والتي تنطلق يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري، على مسرح جراند حياة بالقاهرة. 

جدول عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري 

ويأتي جدول العروض ومواعيدها والمسارح التي تقدم عليها كالتالي: 

 

مؤلف تيتا زوزو: لم أتخوف من التجربة، وإسعاد يونس تحمست للعمل

 أكد محمد عبد العزيز مؤلف مسلسل تيتا زوزو أن العمل يعتبر أولى تجاربه المنفردة في عالم الكتابة حيث سبق له تقديم عدة تجارب في الكتابة، ولكن كأحد أفراد ورش الكتابة للكاتب محمد أمين راضي.

وأضاف محمد عبد العزيز "زيزو" أن الإعلامي أحمد فايق هو صاحب فكرة المسلسل وجمعته به جلسة عمل وتم اختياره لكتابة العمل، مشيرًا إلى أنه استعان ببعض المؤلفين من الشباب الذين شاركوا في كتابة بعض الحلقات ورحبت النجمة إسعاد يونس جدا بهذا الاختيار لأنها تعرف كتابتي وتجمعنا عشرة طويلة وتفاهم خاصة وانني مدير تحرير برنامج صاحبة السعادة .

 

فودة: «برغم القانون» دراما اجتماعية مميزة وإيمان العاصي نجحت في اختبار البطولة المطلقة

أشاد الإعلامى محمد فودة بمسلسل "برغم القانون"، والذى يعرض حاليًا على قناة "أون" ومنصة "واتش إت".

وأكد نجاح عناصر العمل بالكامل، حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "النجاح لا يأتي بالصدفة والنجومية لا تهبط من السماء بل هي نتاج عمل دؤوب وجهد وإتقان.. وهذا ما لمسته فى مسلسل "برغم القانون" فمنذ عرض أولى حلقاته استطاع أن يحجز له مكانا متميزا فى قطار النجومية الفاخر، حيث عزف فريق عمل المسلسل سيمفونية رائعة تصدرتها النجمة إيمان العاصى التى أجبرت المشاهدين على كتم الأنفاس وهم يتابعون تصاعد الأحداث التى تعيشها "ليلى"

 

ياسمين صبري تحاول الانتقام من زوجها في "ضل حيطة"

تتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها الجديد “ضل حيطة” والذي من المقرر أن تخوض به سباق رمضان المقبل.

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها، وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى إلى تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

 

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