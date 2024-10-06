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ثقافة وفنون

مكنش في دماغي، نجلاء بدر تكشف سبب دخولها كلية الإعلام

نجلاء بدر, فيتو
نجلاء بدر, فيتو

كشفت الفنانة نجلاء بدر، عن تحول مسار دراستها إلى كلية الإعلام بعدما كانت تريد دراسة التمثيل.

وقالت نجلاء بدر خلال لقائها في برنامج "ساعة ونس" مع مراد مكرم عبر قناة cbc سفرة: "أنا كان نفسي أبقى ممثلة وكنت عايزة أدخل معهد فنون مسرحية قسم تمثيل، جبت مجموع كويس في الثانوية العامة 96%، بابا قالي لازم أدخل كلية مش معهد".

وتابعت نجلاء بدر: "في الوقت دا كانوا بيصوروا مسلسل "رأفت الهجان" وماما كانت بتشتغل في المسلسل في الأزياء، رحت ازورها في موقع التصوير وقابلت المخرج يحيى العلمي وسألني هتدخلي كلية إيه؟ قلت له عايزة أدخل معهد سينما، قالي لا أدخلي إعلام ما إيمان الطوخي أهي خريجة كلية إعلام وبتشتغل ممثلة".

وتابعت نجلاء بدر: "أنا مكنش في دماغي خالص، بس قالي على الأقل يبقى معاكي شهادة عشان لو منجحتيش كممثلة، حبيت الفكرة اني هدخل كلية إعلام هبقى مذيعة ولو منجحتش كممثلة هبقى جوا ماسبيرو".

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