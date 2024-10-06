الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

سفارة القاهرة فى بيروت تصدر بيانا هاما بشأن طريقة عودة المصريين من لبنان

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية إلى لبنان، فيتو

 أصدرت السفارة المصرية فى لبنان، بيانا هاما منذ قليل، بشأن قرارات وشروط عودة المصريين المتواجدين والمقيمين فى لبنان الراغبين للعودة إلى أرض الوطن.

 

رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران

وقالت السفارة فى بيان لها تم نشره على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” اليوم: تهدي  سفارة جمهورية مصر العربية أطيب تحياتها إلى المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في لبنان، وتتشرف بالإفادة بأنه في إطار جهود الحكومة المصرية للعمل على تسيير رحلات طيران لمساعدة المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، فقد نسقت السفارة إعادة 286 من المصريين العالقين في لبنان وذويهم بسلامة الله إلى أرض الوطن على رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران يوم 5 أكتوبر 2024. 

 

طريقة تسجيل المصريين فى لبنان للعودة إلى أرض الوطن 

وتعاود السفارة التأكيد على أنه تم إعداد قائمة المسافرين وفقًا لأسبقية تسجيل البيانات ووجود جواز سفر ساري وإقامة صالحة في لبنان.
وترجو السفارة من المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن والذين لم يقوموا بتسجيل بياناتهم حتى الآن، بإرسال رسالة إلى صفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” (سفارة جمهورية مصر العربية في لبنان)، متضمنة ما يلي:
1. الاسم الرباعي كما هو مدون بجواز السفر، وكذلك رقم جواز السفر، ورقم الهاتف.
.. صورة جواز السفر والإقامة في لبنان.
. إذا كان الزوج أو الزوجة من غير المصريين، يجب إرسال صورة وثيقة زواج مصرية مميكنة
أو صورة وثيقة زواج لبنانية مصدق عليها من وزارة الخارجية اللبنانية ومن السفارة.. في حالة كان أحد الزوجين لبناني الجنسية، يتعين حصول زوج المصرية أو زوجة المصري على تأشيرة دخول وفقًا للقواعد.

 

طريقة تسجيل البيانات

وستقتصر السفارة اعتبارًا من اليوم على تسجيل بيانات المواطنين التي ترد من خلال إرسال رسالة إلى صفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما هو موضح عاليه، ضمانًا لفاعلية عملية تسجيل البيانات وبالنسبة للمواطنين الذين قاموا بالفعل بتسجيل بياناتهم وإرسال الأوراق المطلوبة سواء لبريد الصفحة أو الإيميل فلا حاجة لإعادة التسجيل مرة أخرى، وستقوم السفارة بالتواصل معهم وإدراجهم على قائمة المسافرين على الرحلة القادمة.
وتنتهز سفارة جمهورية مصر العربية في بيروت هذه الفرصة لتعرب عن خالص تمنياتها بالسلامة لجميع المواطنين، وتؤكد أنها تواصل العمل على مدار الساعة للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة برحلات العودة.

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